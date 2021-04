Turismo e Covid, arriva la proposta di Confesercenti e Confcommercio

CAMPI BISENZIO – Si chiama “manifesto per la sicurezza” ed è il documento presentato alla Regione da Confcommercio Toscana e Confesercenti Toscana di concerto con le proprie organizzazioni di settore Confturismo e Assoturismo. Un “manifesto per la sicurezza” al quale le imprese turistiche, possono aderire impegnandosi a rispettare, oltre ai protocolli di sicurezza definiti a livello nazionale e approvati dalla Conferenza Stato-Regioni e dalla Regione Toscana, alcune regole o buone pratiche in più per offrire ai propri ospiti la massima tranquillità. Una su tutte: la comunicazione corretta ed esaustiva su tutte le misure messe in atto per proteggerli dal pericolo dei contagi, affinché si godano il loro soggiorno con maggiore tranquillità, certi di trascorrere il proprio tempo in luoghi più monitorati e più sicuri.