Turismo nei Comuni della Piana, i dati dell’estate 2019

PIANA FIORENTINA – Come è andata l’estate in termini di presenza turistica sul territorio? Ce lo dice, in numeri, la Città Metropolitana, che per ogni Comune monitora l’andamento delle presenze.

I dati sono aggiornati al periodo compreso tra luglio e settembre 2019. A Calenzano sono stati registrati in totale 42.562arrivi, le presenze sono state 83.156 (33.628 italiane e 49.528 straniere). A Campi Bisenzio 28.577 arrivi, 58.791 presenze (26.741 italiane, 32.050 straniere).

A Lastra a Signa 28.367 presenze (9.889 italiane, 18.478 straniere) e 7.897 arrivi.

Nel Comune di Sesto Fiorentino le presenze sono state 129.052 (49.217 italiane, 79.835 straniere), gli arrivi 21.234. Infine a Signa 12.402 arrivi, 23.396 presenze (9.395 italiane, 14.001 straniere).

Per quanto riguarda la provenienza dall’estero, per tutta l’area fiorentina, i dati dicono che i turisti arrivano per la maggior parte dalla Cina, Francia, Germania e Stati Uniti. Per quanto riguarda le presenze italiane, al primo posto ci sono i toscani, seguiti da lombardi e laziali.