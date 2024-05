Tuss, mobilità sostenibile e condivisa, le vetture in piazza

SESTO FIORENTINO – Mobilità sostenibile e condivisa è questo il progetto Tuss (the ultimate sharing service) nato dall’Università di Firenze e attivato a Sesto Fiorentino e Calenzano. Il nuovo sistema di mobilità è visibile perchè le vetture, con posti in numero differente, sono parcheggiate in piazza Galvani, alla stazione di Sesto Fiorentino. Il progetto vede come partners i tre dipartimenti di Ingegneria DICEA (Dipartimento di ingegneria civile e ambientale), DIEF (dipartimento ingegneria industriale)e DINFO (dipartimento di ingegneria dell’informazione). L’obiettivo è quello da parte dell’Università di dimostrare un nuovo servizio di trasporto basato sulla condivisione dei veicoli per le periferie urbane e le municipalità medie e piccole delle città metropolitane. Fino al 28 giugno, è possibile partecipare gratuitamente alla fase sperimentale del servizio. Il servizio combina il car-sharing, che mette a disposizione auto a noleggio per tempi molto brevi, anche di pochi minuti, che si trovano e lasciano parcheggiate in strada, ed il servizio di car-pooling (o ride sharing) che crea equipaggi di persone (che non si conoscono) che possano condividere l’auto per un viaggio. Uno degli utenti (che abbia indicato la disponibilità e fornito la patente) è indicato come guidatore, trova il veicolo parcheggiato su strada vicino al proprio indirizzo di partenza e raccoglie, condividendo il viaggio, lungo il percorso fornito dall’app gli altri utenti agli orari stabiliti. Tutti i viaggi hanno origine o destinazione o comunque passano per la stazione ferroviaria di Sesto. La App di gestione organizza tutti i viaggi in modo che i veicoli non si fermino mai (se non per soste programmate in stazione) e servano quanti più utenti possibile eventualmente con piccole deviazioni dai loro itinerari diretti. Sabato prossimo il team del progetto sarà in centro a Sesto per informare e mostrare le vetture della nuova mobilità sostenibile.