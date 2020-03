Tutta l’Italia è zona rossa: limiti alla circolazione, stop al campionato, scuole chiuse fino al 3 aprile

PIANA FIORENTINA – Un nuovo decreto del presidente del consiglio dei ministri estende a tutta Italia le misure varate meno di 48 ore fa. Quindi vengono vietati gli spostamenti se non per “comprovati motivi di lavoro” oppure “gravi esigenze familiari o sanitarie”. Queste motivazioni vanno autocertificate compilando il modulo predisposto e

mostrandolo in caso di controlli di polizia (si può anche ricopiare a mano). Come per il precedente decreto, chi compila autocertificazioni mendaci rischia l’arresto. Le scuole e le università resteranno chiuse fino al 3 aprile. Il campionato di serie A e tutte le manifestazioni sportive sono sospese. Restano invece aperti i negozi, bar e ristoranti ma solo fino alle 18.