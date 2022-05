“Tutti ai Gigli” per i 25 anni del Centro commerciale fra premi e novità

CAMPI BISENZIO – “Tutti ai Gigli” per festeggiare un compleanno da favola. Per i 25 anni del Centro commerciale, infatti, ecco un regalo ai visitatori dei Gigli che avranno la possibilità di portarsi a casa tanti premi in Gigli Gift Card. “Tutti ai Gigli per il 25°compleanno” ha preso il via ieri, 25 maggio, e […]

CAMPI BISENZIO – “Tutti ai Gigli” per festeggiare un compleanno da favola. Per i 25 anni del Centro commerciale, infatti, ecco un regalo ai visitatori dei Gigli che avranno la possibilità di portarsi a casa tanti premi in Gigli Gift Card. “Tutti ai Gigli per il 25°compleanno” ha preso il via ieri, 25 maggio, e prosegue fino al 12 giugno. I visitatori saranno accolti dalle molte novità del Centro commerciale: potranno fare acquisti nei negozi rinnovati, pranzare, cenare oppure fermarsi per un assaggio o una merenda sedendosi ai tavolini di una delle tante proposte gastronomiche. Shopping, relax, e divertimento senza mai spostarsi all’esterno della struttura, collegata da una torre all’altra dal Cammin de’ Gigli. Il Cammin de’ Gigli è il percorso nel nuovo piano dedicato ai servizi, alla gastronomia smart, allo spazio giochi con i dinosauri per i bambini e a quello per gli adulti dove rilassarsi oppure lavorare con il proprio computer. “Tutti ai Gigli”, dunque, un invito, ma anche un’opportunità per portarsi a casa un regalo per il 25° compleanno dei Gigli, un quarto di secolo sempre vicino ai suoi visitatori.

Partecipare al nuovo concorso “Tutti ai Gigli per il 25° compleanno” è facile. In palio un montepremi totale di 15.000 euro in premi immediati, Carte Regalo – Gigli Gift Card del Centro e due premi a estrazione finale: 25 Gigli Gift Card dal valore totale di 2.500 euro per il primo premio e 25 Gigli Gift Card dal valore totale di 1.250 euro per il secondo premio. Le estrazioni finali avverranno il 30 giugno. Dal 25 maggio al 12 giugno i clienti che effettueranno acquisti nei punti vendita aderenti, presenti all’interno del Centro commerciale e recandosi dalle 10 alle 21, al desk principale in Corte Tonda riceveranno una cartolina con la quale tentare la fortuna ai due totem multimediali. Le possibilità aumenteranno per i possessori di Gigli Pass che vedranno raddoppiare il numero delle cartoline.