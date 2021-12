“Tutti giù per terra”: Pallavolo Bacci Campi, il sitting volley qui è di casa

CAMPI BISENZIO – Quando i social hanno una loro valenza positiva: battute a parte (ma mica tanto…), proprio oggi, come ricondiviso da Stefano Ristori Tomberli sulla propria pagina, Facebook “ricorda” che ben sette anni fa a Campi, grazie all’intuito e allo spirito di iniziativa della Pallavolo Bacci Campi, proprio a Campi Bisenzio veniva organizzato un torneo di “sitting volley”. Con un commento, da parte dell’ex presidente della società campigiana, attualmente guidata da Alberto Falcini, che dice tutto: “Bisognerebbe rifarlo”. Già, perché il sitting volley altro non è che la pallavolo paralimpica e che permette l’inserimento di disabili in un contesto sportivo. E, seppure in parte, qualcosa è già stato fatto.

Domenica scorsa, infatti, con la collaborazione del Comitato territoriale Fipav Firenze, la palestra Matteucci di Campi ha ospitato uno stage/allenamento denominato appunto “Tutti giù per terra”. Quella che in pratica, come spiegato dai dirigenti della società campigiana, è stata una vera e propria ripartenza di questa disciplina sportiva. Una giornata che ha visto la presenza, oltre che dei padroni di casa, anche di una rappresentanza della Sales e che è stata il frutto del lavoro svolto in sinergia dallo stesso Stefano Ristori Tomberli, dall’ex presidente della compagine fiorentina, Marco Pracchia, dalla presidente del Comitato territoriale Fipav di Firenze, Claudia Frascati, da Alessio Focardi, presidente del Cip provinciale, e da Luigi Nasuto. Una giornata che è stata approvata e apprezzata anche dal Comitato regionale Fipav Toscana, con la visita del consigliere Gianni Taccetti, a conferma del fatto che il sitting volley è uno dei “temi” su cui il presidente regionale Giammaco Modi, come ribadito anche al momento del suo insediamento, punta maggiormente. E l’obiettivo di ripeterla nel mese di dicembre magari coinvolgendo più società: “Noi – ha spiegato Stefano Ristori Tomberli – siamo l’anima del progetto ma vogliamo mettere a disposizione la nostra esperienza a chiunque voglia dare una mano e collaborare perché il sitting volley possa crescere ancora”.