Tutti i candidati di Impegno Vero. Gandola: “La vera novità siamo noi, vogliamo costruire una Campi Bisenzio più sicura e più bella”

CAMPI BISENZIO – Giovani, uomini e donne di buona volontà ma soprattutto “Liberi e forti”: è così che si definiscono i 24 candidati di Impegno Vero, il movimento civico fondato da Paolo Gandola in vista delle imminenti elezioni comunali di Campi Bisenzio. “Noi di Impegno Vero – spiega Gandola, candidato sindaco di Impegno Vero, Lega, Forza Italia, Udc, Popolo della Famiglia, Cambiare si può e Partito Liberale Italiano – siamo partiti per primi ormai molti mesi fa, abbiamo aperto subito la nostra “bottega del buon governo” in via Tevere e abbiamo iniziato a parlare alla città e ai cittadini raccogliendo sogni, speranze, criticità e problemi. Insieme alla nostra comunità, giorno dopo giorno, siamo cresciuti, tanto che gli aderenti al movimento sono in gran numero maggiore rispetto ai posti disponibili per la lista alle prossime elezioni. E’ così nato un gruppo straordinario che ha saputo riunire le migliori energie campigiane, trasversale nelle generazioni, dove tanti professionisti e commercianti si sono ritrovati per costruire una Campi Bisenzio diversa che sappia essere più sicura, più viva e più bella. Tutti i candidati sanno di avere una grande responsabilità: rappresentano la vera novità politica di queste elezioni comunali. Volti puliti e specchiati, che sanno respirare l’orgoglio, la voglia di riscatto, la forza dei campigiani di ripartire per tornare a essere una comunità che si vuole bene e sprigiona energie”.

Tutti i candidati: Antonella Billocci, 66 anni, Maria Maddalena Biancu, 73 anni, Enzo Casetti, 57 anni, Debora Conti, 54 anni, Nicola Douglas De Fenzi, 45 anni, Giada Fabeni, 30 anni, Daniele Falciai, 56 anni, Simonetta Filippini Galli, 49 anni, Tiziano Florulli, 43 anni, Giovanni Mariotti, 51 anni, Annalisa Iannucci, 53 anni, Laureta Kazazaj, 42 anni, Antonio Larocca, 66 anni, Pietro Lattarulo, 37 anni, Manolo Lombardi, 46 anni, Massimo Manetti, 57 anni, Lorenzo Nenciolini, 25 anni, Giuseppe Paladini, 62 anni, Licia Randazzo, 39 anni, Vincenzo Rinnone, 71 anni, Caterina Rocchini, 20 anni, Stefania Signorini, 42 anni, Antonio Tarantino, 38 anni, Cristina Tronci, 48 anni.