Tutti in classe: oltre 1500 gli alunni a Calenzano

CALENZANO – Sono1.584 gli alunni nei plessi di Calenzano: 378 i piccoli iscritti alla scuola dell’infanzia (di cui 15 alla paritaria), 740 alla primaria, 466 alla scuola secondaria di primo grado. Nel dettaglio, arrivano sui banchi della prima classe della primaria 154 bambini, sono invece 152 gli studenti che entrano alla scuola secondaria di primo grado. A salutare questa mattina gli alunni all’ingresso della Arrighetto da Settimello e della don Milani sono stati il sindaco Riccardo Prestini, il vicesindaco Alberto Giusti e l’assessore alla pubblica istruzione Laura Maggi, insieme alla dirigente dell’Istituto comprensivo Cinzia Boschetto. “A tutti gli alunni delle scuole di Calenzano un caloroso benvenuto – hanno detto sindaco e assessore – e che questo anno sia pieno di cose nuove da apprendere e da condividere. La scuola è vostra, è fatta da voi e dai vostri insegnanti, che la costruite tutti i giorni insieme. Qui potrete crescere e scoprire i vostri talenti, imparando a conoscere voi stessi e i vostri compagni, aiutandovi, sempre nel rispetto l’uno dell’altro e di ciò che vi circonda”.

Dal 18 settembre prenderanno il via anche i servizi scolastici erogati dal Comune, il servizio di trasporto scolastico e il Piedibus, che conta già 215 iscritti. Il Piedibus è gestito dall’associazione Sale in Zucca in collaborazione con Pubblica Assistenza grazie ai volontari: sotto la loro sorveglianza, gli studenti sono accompagnati lungo il percorso che separa i vari punti di incontro prefissati e la scuola. Chi volesse fare il volontario, può mettersi in contatto con Sale in Zucca (info: bit.ly/3RijG3z). Ricomincia anche l’attività di accompagnamento sui bus scolastici e di vigilanza davanti alle scuole per l’attraversamento stradale a cura dell’associazione Anziani. Il servizio mensa sarà attivo dal 25 settembre con l’entrata in vigore dell’orario scolastico definitivo.