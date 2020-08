Tutti in classe, senza spostamenti e con il pasto della mensa

SESTO FIORENTINO – Tutti in classe a settembre. Lo ha annunciato il sindaco Lorenzo Falchi con un post sul social Facebook. Gli oltre 3mila studenti sestesi dal 14 settembre rientreranno a scuola in presenza senza alcuno spostamento e potranno usufruire anche dei pasti di Qualità e Servizi, il cui servizio mensa sarà gestito in sicurezza […]

SESTO FIORENTINO – Tutti in classe a settembre. Lo ha annunciato il sindaco Lorenzo Falchi con un post sul social Facebook. Gli oltre 3mila studenti sestesi dal 14 settembre rientreranno a scuola in presenza senza alcuno spostamento e potranno usufruire anche dei pasti di Qualità e Servizi, il cui servizio mensa sarà gestito in sicurezza anche se non negli spazi refettorio, ma nelle classi. Non ci sono, invece per ora, novità per quando riguarda il pre e post scuola.

“Per quanto riguarda Pre e Post scuola e trasporto scolastico – scrive il sindaco nel post – ancora non abbiamo indicazioni dal Ministero ma, anche in questo caso, abbiamo giocato di anticipo e non appena riceveremo le linee guida aggiornate comunicheremo le modalità di svolgimento di questi servizi importanti per tante famiglie”.

La possibilità di tornare in classe senza spostamenti, spiega il sindaco, è dovuto agli interventi fatti negli edifici scolastici.

“Grazie a grandi e piccoli interventi edilizi (alcuni già in corso, altri programmati per agosto) per rimodulare gli spazi in base alle nuove norme di contenimento del Covid, dal 14 settembre tutte le scuole dei nostri 3 Istituti Comprensivi (infanzia, primaria e medie) – spiega il sindaco nel post – potranno ripartire in presenza, senza nessuno spostamento e con gli oltre 3.000 ragazzi ognuno nella propria scuola”.

“Nei giorni scorsi – conclude il sindaco Falchi – abbiamo incontrato, con i Dirigenti dei nostri Comprensivi, i rappresentanti dei genitori per illustrare il lavoro fatto fin qui e confrontarci insieme su tutte le informazioni disponibili al momento. È stato un momento utile e importante, da parte mia anche per ringraziare per la collaborazione e per il prezioso impegno dimostrato finora dagli uffici del Comune, dai Dirigenti scolastici e dagli insegnanti.Siamo tutti consapevoli che sarà un anno scolastico particolare, che avrà bisogno sicuramente di pazienza e di collaborazione ma che vedrà rivivere, finalmente, le nostre scuole. Anche per quanto riguarda gli asili nido il lavoro è tanto e sta procedendo, nei prossimi giorni saranno pubblicate le graduatorie”.