Tutti insieme per dire no alla violenza di genere. Vice-sindaco Petti: “Per contrastarla serve un impegno collettivo”

CAMPI BISENZIO – Violenza di genere, se ne parla lunedì 25 novembre in occasione della “Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne” grazie al cosiddetto Tavolo delle politiche di genere, che ha organizzato un incontro aperto a tutta la cittadinanza presso il Foyer del Teatrodante Carlo Monni alle 17. L’evento, infatti, come spiegano dal Comune, “si propone non solo di affrontare il tema della violenza di genere, ma soprattutto di fornire strumenti concreti per contrastarla, in linea con gli obiettivi principali del tavolo stesso”.

“Come amministrazione comunale crediamo che momenti come questi siano fondamentali, – ha detto il vice-sindaco Federica Petti, che ha la delega alle politiche di genere – u dati confermano che la violenza maschile sulle donne e sull’infanzia è un fenomeno strutturale e trasversale, frutto di una cultura patriarcale che si manifesta a livello sociale, culturale e relazionale, sia in tempi di pace che in guerra. La violenza di genere ci riguarda tutti perché viviamo in una cultura che normalizza il potere degli uomini sulle donne, l’idea di possesso e di prevaricazione e che spesso considera il consenso della donna secondario rispetto a quello dell’uomo. Ringrazio tutte le relatrici e le colleghe del Tavolo delle politiche di genere, sempre impegnate nella difesa dei diritti delle donne, che sono diritti universali. Un ringraziamento va anche alla società civile, alle associazioni, alle scuole e alle realtà sportive che hanno risposto con impegno alla costruzione di questo mese di iniziative. Ogni giorno dell’anno abbiamo il dovere di parlare di violenza di genere, di combattere gli stereotipi e di non lasciare mai sole le donne vittime di ogni forma di abuso, dalla battuta sessista alla violenza fisica fino al femminicidio. Nessuno può e deve tirarsi indietro”.

L’evento sarà introdotto da Sandra Gesualdi, direttrice generale della Fondazione Accademia dei Perseveranti con “La violenza di genere attraverso le parole”, seguiranno Elisa Bongini (Artemisia) “Come combattere la violenza di genere? Il ruolo dei centri antiviolenza”; Silvana Moroni, attivista Amnesty International, Gruppo Firenze “Il sesso senza consenso è stupro”; Federica Petti, vice-sindaco di Campi Bisenzio “Il contrasto alla violenza di genere attraverso le istituzioni”; Erika Caparrini, segretaria Cisl Firenze-Prato “La violenza di genere in relazione alla salute e sicurezza”; Barbara Bussotti, coordinatrice pari opportunità Uil Toscana “Gli orfani speciali e la violenza assistita”, concluderà Elena Aiazzi, segretaria Cgil Firenze e coordinatrice per la Piana “La violenza sessuale nei conflitti di guerra”. L’iniziativa sarà arricchita dalla mostra “OperArte 1522” di Filippo Benci e dalle letture di poesie a cura del Circolo La Rocca e, a seguire, si terrà una cena di beneficenza a favore di Artemisia presso il circolo culturale e ricreativo Rinascita in piazza Matteucci.