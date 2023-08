“Tutti pazzi per Dino Campana”, un bus dei Chille in viaggio tra poesia e musica. Con tappa anche a Lastra a Signa

LASTRA A SIGNA – “I miei versi sono meravigliosi; a qualcuno / potrà sembrare tutta robetta da fiera./

È una grande illusione; sono fatti / di tutto quello che vi piacerà”: questi versi, dolcemente provocatori, sono di Dino Campana. Ritorna infatti uno degli eventi di maggior successo della scorsa estate. Nel giorno anniversario della nascita di Dino Campana, domenica 20 agosto, ecco “Tutti pazzi per Campana”, con il seguente programma: alle 13.30 un bus partirà da San Salvi con destinazione Marradi, Centro Studi Campaniani (Corte delle Domenicane): l’arrivo è previsto alle 15.30. Toccherà poi gli altri luoghi in cui visse o fu rinchiuso il poeta: Casa Campana in via Arione a Lastra a Signa, il Manicomio Castelpulci-Scandicci e ritorno al Manicomio San Salvi-Firenze.

In ognuno di questi, in collaborazione con istituzioni locali e associazioni, saranno presentate brevi performance di poesia, musica e canzone, a cui tutti sono invitati a partecipare. “Tutti pazzi per Campana” è un progetto della compagnia Chille de la balanza – in collaborazione con la Città metropolitana di Firenze e i Comuni di Marradi, Lastra a Signa, Firenze e Scandicci e con il Centro Studi Campaniani di Marradi.

Un bus itinerante, con a bordo 20 affezionati spettatori innamorati della poesia di Campana, collegherà tutte le città campaniane della Toscana: al progetto partecipano Artisti che hanno proposto in tutt’Europa la poesia campaniana, l’attore-regista Claudio Ascoli dei Chille, anche direttore del progetto, il cantautore Massimiliano Larocca che ha musicato i Canti orfici e l’organettista Riccardo Tesi. Per essere sul bus e vivere le brevi performance – tutte diverse tra loro – occorre acquistare un biglietto di 10 euro: prenotazione obbligatoria, con pagamento anticipato. Info e prenotazioni telefono/WhatsApp 335 6270739, e-mail info@chille.it.

Per le singole performance a Marradi, Lastra a Signa, San Salvi e Castelpulci è consigliata e basta la sola prenotazione.