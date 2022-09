Tutto pronto a Campi per il meeting in onore di Emil Zatopek: ecco i nomi degli atleti in gara

CAMPI BISENZIO – Un montepremi non certo povero per una gara su pista. Vinceranno rispettivamente 400 euro, 250 euro e 150 euro coloro che saliranno sui tre gradini del podio sia della gara maschile che di quella femminile sui 5.000 metri, evento clou della prima edizione del Meeting di atletica di Campi Bisenzio in programma […]

CAMPI BISENZIO – Un montepremi non certo povero per una gara su pista. Vinceranno rispettivamente 400 euro, 250 euro e 150 euro coloro che saliranno sui tre gradini del podio sia della gara maschile che di quella femminile sui 5.000 metri, evento clou della prima edizione del Meeting di atletica di Campi Bisenzio in programma allo stadio Emil Zatopek sabato 10 settembre, nell’ambito delle celebrazioni dei 100 anni della nascita del leggendario atleta ceco (19 settembre 1922). Oltre ai premi per i primi tre sono fissati premi supplementari con due tipi di bonus in base al crono degli atleti, il che fa prevedere gare tiratissime e grande spettacolo.

Le due gare principali sono fissate rispettivamente alle 18.50 (la gara dei 5.000 metri della serie dei migliori al maschile) e alle 19.10 (la gara sui 5.000 metri della serie delle migliori al femminile). In precedenza, a partire dalle 15.30 le gare a invito riservate a Cadetti e Cadette, Ragazzi e Ragazze nell’ambito dei Giochi olimpici e Paralimpici della Città metropolitana di Firenze, con tanto di fiaccola che farà il suo ingresso in campo per dare il via agli eventi. Alla cerimonia per celebrare Emil Zatopek invece saranno presenti le massime autorità cittadine e i rappresentanti della Federatletica, oltre a una delegazione dell’ambasciata e del consolato della Repubblica Ceca e delle Associazioni internazionali legate al Paese ceco. Sono tanti i campioni attesi. Il quadro delle stelle già annunciate (i burundiani Egide Ntakarutimana e Francine Niyomukunzi) si è completato con altri grandi atleti sia stranieri che italiani.

Top runner uomini

In campo maschile Egide Ntakarutimana, classe 1997, Quercia Trentingrana, presente lo scorso luglio ai Campionati mondiali in pista in Oregon sui 10.000 metri e a fine agosto vincitore sui 5.000 metri del Palio della Quercia a Rovereto con il record del meeting in 13’08”43. Se la vedrà con Mohamed Amin Jhinaoui, Tunisia, Athletic Club 96 Alperia, anche lui ha partecipato ai Mondiali in Oregon sui 3.000 siepi dove vanta un primato personale di 8’16″38. Sui 5.000 metri invece ha un personale di 13’24″10. Albert Kipchirchir viene dal Kenya, è tesserato per la Virtus Lucca con un personale sui 3.000 metri di 8’38”35” fatto allo scorso Meeting di Lucca. Celestin Ndikumana, Kenya, Atletica Sandro Calvesi ha invece un personale sui 5.000 di 13’53”52. Jean De Dieu Butoyi invece è un burundiano classe 2002 dell’Atletica Milone, vincitore nel 2018 a Buenos Aires dei Giochi Olimpici della Gioventù. Ha un personale sui 5.000 metri di 14’14″30 Leonce Bukuru, Burundi, tesserato per la K42 Cosenza ha un personale sui 5.000 metri di 14’24”90. Per l’Italia tifiamo per Abderrazzak Gasmi. Il portacolori della Toscana Atletica si è laureato quest’anno a Firenze campione italiano Promesse sui 3000 siepi ed è anche vice campione italiano Promesse sui 10 km su strada dopo la prova di Castelfranco Veneto dello scorso fine settimana. Sui 3.000 siepi vanta 8’38”93 mentre sui 5.000 metri il personale è di 14’45”13. Vincenzo Grieco dell’Atletica Castello è stato medaglia di bronzo ai Campionati italiani promesse di mezza maratona a Roma nel 2021. Per lui il personale sui 5.000 metri è di 14’47”23 mentre in mezza maratona ha 1h 06’40.

Top runner donne

Tra le donne si è aggiunta nei giorni scorsi un’altra stella di prima grandezza. Si tratta della keniana Lucy Mawia Muli, tesserata per il Gs Lammari, che proprio domenica scorsa è stata prima ai campionati italiani di società di Castelfranco Veneto. E’ la seconda nel ranking World Cross Country Tour 2022 di World Athetics e vanta un personale di 15’10”sui 5 km su strada fatto ad Arezzo. Sua avversaria principale sarà la burundiana Francine Niyomukunzi, classe 1999, portacolori della Caivano Runners. La burundiana ha anche partecipato, a Gdynia in Polonia nel 2020, ai Mondiali di mezza maratona (ha un personale di 1h10’47” sulla distanza). Nel fine settimana appena trascorso invece, il 3 settembre, è stata terza a Castelfranco Veneto ai Campionati italiani dei 10 km su strada chiudendo in 32’39”. Con la maglia dell’Atletica Castello vinse proprio a Campi Bisenzio nello scenario del parco di Villa Montalvo la prova femminile dei Campionati italiani di cross (sulla distanza di 8 km, crono di 28’40”), manifestazione organizzata proprio dall’Atletica Campi. Vanta un primato personale sui 5.000 metri di 15’16”28 sui 5.000 realizzato a Foligno lo scorso luglio mentre ad Arezzo ha corso i 5.000 su strada in 15’29”.

Catherine WanjiruNjihia, Kenya, tesserata per l’OrecchiellaGarfagnana è stata la vincitrice della Notturna di San Giovanni a Firenze lo scorso giugno e vanta un personale di 9’35” sui 3000 metri. L’Italia è rappresentata dalla giovane e promettente juniores Greta Settino portacolori della Toscana Atletica Empoli Nissan cresciuta nell’Atletica Calenzano, campionessa italiana juniores dei km 10 su strada in azzurro ai Campionati Europei Under 20 di Tallinsui 5000 metri (13à). GiuliaBernini, anche lei della Toscana Atletica Empoli Nissan, di Figline Valdarno, anche lei è campionessa italiana sui 10 km ma tra le Allieve. Altra atleta di grande prospettiva è Federica Borromini, siciliana dell’Atletica Cascina, Allieva al primo anno, classe 2006. E’ stata in azzurro tra le Under 18 al Mondiale di corsa in montagna (12à) e terzo posto a squadre del team azzurro. Il termine per le iscrizioni alle gare è alle 21 di giovedì 8 settembre mentre il costo del biglietto di ingresso è stato fissato a 5 euro.