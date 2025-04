Tutto pronto per la festa della Beata Giovanna. Le celebrazioni il lunedì dell’Angelo: ospite d’onore il Comune di Lucca 

SIGNA – Quando rievocazione storica e fede religiosa si sposano dando vita a un’iniziativa di grande spettacolarità: al via una nuova edizione della festa della Beata Giovanna. Si comincia oggi, giorno di Pasqua, alle 18.50, con l’apertura dell’urna contenente le spoglie della Beata Giovanna presso la Pieve di San Giovanni. Domani, invece, lunedì dell’Angelo, si concentrano le celebrazioni per la Beata quando il corteo storico, gli sbandieratori e il gruppo Falconieri Fiorentini di Malmantile, insieme ai figuranti e alle autorità civili e militari, sfileranno per le vie cittadine per arrivare sul sagrato della chiesa di San Giovanni intorno alle 12. Proprio in piazza Cavour la cerimonia conclusiva con gli omaggi recitati alla Beata Giovanna, l’esibizione degli sbandieratori del corteo storico, l’ostensione delle reliquie della Beata e la solenne benedizione. In caso di maltempo la sfilata del corteo storico avverrà con un percorso più ridotto e potrà concludersi all’interno della Pieve.

Sempre domani, inoltre, mercato e stand gastronomici in piazza della Repubblica, via Mazzini, piazza Michelacci e via della Resistenza mentre alle 16.30 è in programma il tradizionale concerto a cura della Filarmonica Giuseppe Verdi di Signa all’interno della chiesa di San Lorenzo. Prevista anche l’apertura straordinaria della mostra con le opere di Renzo Sbolci, nella Sala dell’Affresco e del Museo della paglia (eccezionalmente aperto con ingresso gratuito) dove sarà possibile ammirare anche l’esposizione “Dalla mia collezione” curata da Cinzia Parenti con oltre cento bambole “Furga”.

Martedì 22 aprile – “Giorno di Beatino” – la funzione religiosa delle 21 nella Pieve di San Giovanni concluderà le celebrazioni con la chiusura dell’urna della Beata Giovanna. “Quest’anno – ha detto il sindaco Giampiero Fossi – nella giornata di lunedì avremo anche la presenza, come ospite d’onore, del Comune di Lucca ricorrendo il settimo centenario della conquista del Castello di Signa da parte di Castruccio degli Antelminelli quando Signa fu un avamposto lucchese in terra fiorentina. Fin da ora tutta l’amministrazione comunale ringrazia la Compagnia del Santissimo Sacramento e dello Spirito Santo, il corteo storico, la Pro Loco, la Filarmonica Giuseppe Verdi, tutti i figuranti e quanti si stanno dando da fare, in modo volontario e appassionato, per riproporre una delle tradizioni più care e che più ci sta a cuore”.