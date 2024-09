Tutto pronto per la festa di San Michele a Carmignano. Viabilità fra divieti e bus navetta

CARMIGNANO – Festa di San Michele, è iniziato il conto alla rovescia per la tre giorni che prenderà il via domani, venerdì 27, per concludersi domenica 29 settembre fra sfilate, “teatro di strada” e Palio dei ciuchi. Nei tre giorni della festa, promossa dal Comitato San Michele, con patrocinio di Regione, Provincia di Prato e Comune, non sarà consentito l’accesso al centro del capoluogo: venerdì 27 e sabato 28 settembre il divieto scatta alle 18 e si protrarrà fino alle 2; domenica 29 il divieto è dalle 14 alle 22. L’ordinanza con tutti i divieti strada per strada è consultabile sul portale del Comune di Carmignano, nella sezione dedicata alla festa. Per raggiungere Carmignano nelle tre giornate è in funzione un servizio di bus navetta gratuito: da Seano, parcheggio Parco museo Quinto Martini, venerdì 27 e sabato 28 settembre dalle 19 alle 2; domenica 29 settembre, dalle 14.30 alle 20.30; da La Serra, fermata bus parcheggio via Carmignanese, direzione Carmignano, venerdì 27 e sabato 28 dalle 19 alle 2, domenica 29 dalle 14.30 alle 20.30. Domenica 29 settembre, in occasione della festa patronale, la piscina comunale di Comeana resterà chiusa. Mentre al museo archeologico di Artimino è prevista una giornata “Speciale San Michele al Museo” con ingresso libero per i residenti a Carmignano e di 2 euro per i non residenti. Orario apertura. 9.30-13.30, 15-18.

Info: www.festadisanmichele.it, Pro Loco Carmignano, 055 8712468, info@carmignanodivino.prato.it.