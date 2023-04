Tutto pronto per “Lo sbaracco” della Misericordia di Campi Bisenzio: da record il primo appuntamento del 2023

CAMPI BISENZIO – Tutto confermato per domani, domenica 16 aprile, per “Lo sbaracco” della Misericordia di Campi Bisenzio. Appuntamento che era stato rinviato lo scorso 2 aprile a causa delle avverse previsioni meteo e che si preannuncia di successo con un numero record di espositori: saranno infatti duecento quelli presenti, un vero e proprio sold-out per il primo appuntamento del 2023. L’iniziativa, infatti, si ripeterà tutte le prime domeniche anche dei mesi di maggio giugno, settembre e ottobre nell’area adiacente a Villa Il Palagio, fra via Barberinese e via del Paradiso (nella foto). Una ripartenza in grande stile (dalle 8 alle 19) dopo che l’anno scorso lo “Sbaracco” venne organizzato in occasione della festa dell’associazione e che si pone un obiettivo davvero nobile: tutto il ricavato contribuirà infatti all’acquisto di un’ambulanza di soccorso avanzato adibita al trasporto protetto neonatale. Un progetto su cui la Misericordia di Campi Bisenzio punta in modo particolare e lo dimostra anche in questa occasione.