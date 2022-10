Ubriaco alla guida, poi picchia la moglie. Arrestato dai Carabinieri

CAMPI BISENZIO – Nella serata di ieri, i Carabinieri della Stazione di Campi Bisenzio hanno tratto in arresto in flagranza di reato un cittadino albanese 42enne. I militari dell’Arma sono intervenuti in via Ugo Foscolo, su segnalazione – fatta alla Centrale Operativa da alcuni passanti – di un uomo che, alla guida di un’auto, aveva […]

CAMPI BISENZIO – Nella serata di ieri, i Carabinieri della Stazione di Campi Bisenzio hanno tratto in arresto in flagranza di reato un cittadino albanese 42enne. I militari dell’Arma sono intervenuti in via Ugo Foscolo, su segnalazione – fatta alla Centrale Operativa da alcuni passanti – di un uomo che, alla guida di un’auto, aveva urtato un paletto sul marciapiede e aveva strattonato una donna con dei bambini. La donna, ai Carabinieri giunti sul posto, ha raccontato che l’uomo, il marito, l’aveva picchiata (schiaffeggiandola e tirandole i capelli) alla presenza dei bambini. Visibilmente impaurita riferiva anche che tali episodi erano frequenti quando il proprio compagno abusava di bevande alcoliche, divenendo violento ed irascibile.

A testimonianza di ciò, l’uomo, al momento del controllo e in palese alterazione psico-fisica, inveiva contro i militari dell’Arma, strattonandoli e minacciandoli. Lo stato di alterazione era tale che i Carabinieri si vedevano costretti a richiedere l’assistenza di personale medico. L’uomo, arrestato per l’ipotesi di resistenza, violenza e minaccia a Pubblico Ufficiale, verrà giudicato con rito direttissimo. Arresto che è stato convalidato con l’applicazione della misura del divieto di dimora nella provincia di Firenze.