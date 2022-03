Ucraina. Raccolta di generi di prima necessità alla Croce Viola

SESTO FIORENTINO – Con la Croce Viola partirà lunedì mattina la raccolta di generi di prima necessità per l’Ucraina, presso la sede dell’associazione (via Petrosa 19 all’interno del CENTRO*Sesto) e andrà avanti fino a venerdì, dalle 9 alle 18. Il materiale richiesto è di vario genere si va dal latte in polvere ai biscotti, passando […]

SESTO FIORENTINO – Con la Croce Viola partirà lunedì mattina la raccolta di generi di prima necessità per l’Ucraina, presso la sede dell’associazione (via Petrosa 19 all’interno del CENTRO*Sesto) e andrà avanti fino a venerdì, dalle 9 alle 18. Il materiale richiesto è di vario genere si va dal latte in polvere ai biscotti, passando per scatolame, prodotti per la pulizia e l’igiene personale, farmaci antinfiammatori o antipiretici, coperte, cibo per cani e gatti. Non sarà raccolto, invece, nessun tipo si abbigliamento.

“Il materiale raccolto – afferma Elisa Testa, responsabile della Protezione civile di Croce Viola – verrà consegnato al magazzino regionale di Protezione civile di Anpas Toscana a Galleno e di lì sarà a breve caricato su camion e furgoni e consegnato al centro di raccolta di Cluj-Napoca, da dove verrà distribuito dal consolato onorario d’Italia ai profughi che affollano la dogana di Sighetul Marmatiei”.

“Dare una chance alla pace – ha detto il presidente di Anpas Toscana, Dimitri Bettini – questo faremo come volontari Anpas. Le nostre associazioni si stanno muovendo con le prime raccolte di genere di prima necessità per dare una mano alla popolazione ucraina sotto la morsa dell’assedio russo. Il nostro dovere di europei e volontari è quello di dar loro una mano. Ci proveremo in tutte le maniere. In questa catastrofe umanitaria, gli ucraini che hanno contatti in Italia, stanno provando a mandare oltre frontiera mogli e figli. Un serpentone di profughi che si sta muovendo verso Romania e Ungheria, con la volontà di arrivare nei paesi europei dove ci sono parenti, e amici. E noi vogliamo dare una speranza alle famiglie, evitare rischi ai civili che pure non sembrano essere risparmiati in questa assurda guerra”.

“Alla consegna del materiale – conclude il presidente della Croce Viola Alessandro Iasiello – parteciperà anche un gruppo di volontari del Nucleo Documentazione della Croce Viola, il cui compito sarà quello di raccontare in tempo reale gli avvenimenti: il nostro obiettivo è che le persone che ci porteranno del materiale in dono per queste sfortunate popolazioni possano seguire il viaggio e la consegna del frutto della loro generosità”.