Uffici comunali chiusi al pubblico

SESTO FIORENTINO – La prossima settimana sono previste le chiusure di alcuni uffici comunale. Lunedì 13 gennaio gli Uffici dei Servizi educativi all’Infanzia e dei Servizi scolastici e sportivi, posti in via Gramsci 282, resteranno chiusi al pubblico per lavori. Martedì 14 gennaio l’Ufficio Messi non effettuerà la prevista apertura al pubblico in orario 15-18. Lunedì 13 e martedì 14 gennaio sarà chiuso l’ufficio Gestione giuridica del personale per formazione. Venerdì 17 gennaio l’Ufficio Messi e l’Ufficio Protocollo chiuderanno al pubblico alle 13 anziché alle 13,30.