Ufficio “Botteghe della salute”: dal 6 giugno si sposta al piano terra del palazzo comunale

LASTRA A SIGNA – Da lunedì 6 giugno l’Ufficio “Botteghe della salute” si sposta dal Centro Sociale di via Togliatti al piano terra del palazzo comunale in piazza del Comune, accanto all’Ufficio Turistico. Gli orari rimangono invariati e quindi sarà aperto dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13.30. Per prenotare occorre chiamare il numero 055 8743288(attivo dal 6 giugno) o scrivere una e-mail all’indirizzo lastraasigna@botteghedellasalute.toscana.it. Si tratta, infatti, di un progetto voluto dalla Regione Toscana in collaborazione con Anci per rendere più accessibile la rete dei servizi pubblici ai cittadini. L’iniziativa, attiva a Lastra a Signa da qualche mese, prevede l’apertura di uno sportello attraverso il quale un operatore aiuta e supporta il cittadino nell’accesso ad alcuni servizi come: l’attivazione dello Spid, consultazione del fascicolo sanitario elettronico, scarico di ricette dematerializzate, servizio di Cup, cambio medico, prenotazione di tamponi e vaccini, pagamento bollo auto e progetto celiachia.