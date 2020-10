Ufficio tributi del Comune di Lastra a Signa: dal 12 ottobre ricevimenti su appuntamento

LASTRA A SIGNA – Dal 12 ottobre l’Ufficio tributi del Comune di Lastra a Signa riceverà solo su appuntamento chiamando i numeri 0558743218-746, tranne che per le urgenze cimiteriali per le quali sarà possibile recarsi direttamente. La decisione è stata presa in relazione all’aumento dei contagi da Covid-19 e per evitare situazioni di assembramento all’interno […]

LASTRA A SIGNA – Dal 12 ottobre l’Ufficio tributi del Comune di Lastra a Signa riceverà solo su appuntamento chiamando i numeri 0558743218-746, tranne che per le urgenze cimiteriali per le quali sarà possibile recarsi direttamente. La decisione è stata presa in relazione all’aumento dei contagi da Covid-19 e per evitare situazioni di assembramento all’interno del palazzo comunale. Per quanto riguarda gli altri uffici al pubblico rimangono le stesse indicazioni date a seguito degli ultimi sviluppi dell’emergenza epidemiologica in corso: lo Sportello Unico al cittadino riceve senza appuntamento anche se è consigliato chiamare prima di recarsi in comune e prenotare il ricevimento al numero verde 800 882299 o scrivendo a urp@comune.lastra-a-signa.fi.it. “Ricordiamo – spiegano dal comune – che nella sala di attesa davanti allo Sportello possono entrare al massimo 3 persone”.

Gli Uffici scuola e sociale, nella sede di via Togliatti, proseguono a ricevere su appuntamento, per i servizi educativi telefono 055/3270112-113-114 o scrivere a pubblicaistruzione@comune.lastra-a-signa.fi.it, per i servizi sociali telefono 055/3270117-127 o scrivere a serviziosociale@comune.lastra-a-signa.fi.it, per gli assistenti sociali telefono 055/3270119-120-147 o scrivere a assistentisociali@comune.lastra-a-signa. Gli uffici tecnici al Palazzo Pretorio in via dell’Arione continuano a ricevere su appuntamento. Questi i numeri: Ufficio lavori pubblici telefono 055/8743246 o scrivere a lavoripubblici@comune.lastra-a-signa.fi.it, Ufficio patrimonio telefono 055/8743289 o scrivere a patrimonio@comune.lastra-a-signa.fi.it, Sportello unico edilizia (SUE ex edilizia privata) e urbanistica telefono 055/743258/282/204 o scrivere a edilizia@comune.lastra-a-signa.fi.it e urbanistica@comune.lastra-a-signa.fi.it, Sportello unico attività produttive (SUAP) telefono 055/8743222/206 o scrivere a suap@comune.lastra-a-signa.fi.it.

E’ possibile prenotare anche un appuntamento in modalità videochiamata con gli sportelli degli uffici tecnici sopracitati. Infine la Polizia Municipale è aperta al pubblico come di consueto il martedì e il giovedì con accesso libero, anche se è consigliabile prendere un appuntamento al numero 055/8720018 o scrivere a poliziamunicipale@comune.lastra-a-signa.fi.it. Anche per l’Ufficio Ambiente e Manutenzioni è consigliato prendere un appuntamento ai numeri 0558743250, 0558743284, 0558743225.

“Ricordiamo – concludono dal Comune -che è stato recentemente attivato il portale unico delle prenotazioni: cliccando sulla specifica icona presente nella home page del sito web istituzionale del Comune si accede così ad una pagina attraverso la quale poter prendere appuntamento per essere ricevuti dagli sportelli al cittadino e in particolare: al Suap, Sue -Edilizia, Sportello Unico al Cittadino. Attraverso il nuovo servizio si possono visualizzare le disponibilità di orari dei vari uffici e scegliere da quali tecnici o personale amministrativo essere ricevuti”.