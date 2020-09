Uguale per tutti, lo sportello legale al Centro culturale Arzach

SEESTO FIORENTINO – “Uguale per tutti” è questo lo sportello legale gratuito aperto all’associazione culturale Arzach. Il nuovo servizio ha come obiettivo, si legge in una nota di Arzach, “di fornire un orientamento a chi si trova in difficoltà rispetto a molteplici aspetti della vita comune e quotidiana”. Ad occuparsi dello sportello sarà l’avvocato Marco […]

SEESTO FIORENTINO – “Uguale per tutti” è questo lo sportello legale gratuito aperto all’associazione culturale Arzach. Il nuovo servizio ha come obiettivo, si legge in una nota di Arzach, “di fornire un orientamento a chi si trova in difficoltà rispetto a molteplici aspetti della vita comune e quotidiana”. Ad occuparsi dello sportello sarà l’avvocato Marco Baldinotti. Attraverso l’apertura del nuovo servizio, prosegue la nota, “sarà possibile disporre di una prima guida su questioni giuridiche di varia natura: legali, tributarie, condominiali, familiari, lavorative, sindacali. In un momento storico particolarmente difficile e complicato, il servizio si colloca come una proposta concreta di aiuto e di fattivo contributo per affrontare i tanti problemi che coinvolgono la vita di tutti”.

Il servizio è gratuito ed è attivo il giovedì dalle 19 alle 20 (previo appuntamento). Informazioni e prenotazioni: Marco Baldinotti 3473082504 Arzach 0554490614.