UilTuCS “Chiarezza per i lavoratori del Carrefour”

CALENZANO – UilTuCS Toscana chiede garanzie per i lavoratori e le lavoratrici dei centri Carrefour. Il sindacato “vuole chiarezza sulle sorti di coloro che lavorano nel punto vendita presente all’interno del centro commerciale Il Parco di Calenzano”. Entro l’inizio di ottobre è in programma l’ingresso del nuovo operatore: Ipertosano, il Gruppo Tosano dal 2015 è […]

CALENZANO – UilTuCS Toscana chiede garanzie per i lavoratori e le lavoratrici dei centri Carrefour. Il sindacato “vuole chiarezza sulle sorti di coloro che lavorano nel punto vendita presente all’interno del centro commerciale Il Parco di Calenzano”. Entro l’inizio di ottobre è in programma l’ingresso del nuovo operatore: Ipertosano, il Gruppo Tosano dal 2015 è parte del Gruppo VéGé cooperativa italiana con 32 imprese e 3.500 punti vendita. “Attualmente, – dice UilTuCS – il punto vendita di Calenzano impiega una cinquantina di persone e sia Carrefour che Ipertosano assicurano che il numero dei dipendenti e le ore di lavoro resteranno inalterati dopo l’acquisizione. Tuttavia, la notizia che la nuova proprietà abbia previsto un lavoro di ristrutturazione dei locali, fa nascere nuovi interrogativi. I lavoratori saranno messi in cassa integrazione. Si cercano risposte in merito alla data di riapertura del punto vendita”. Il 30 settembre è in programma un incontro presso la sede della Regione Toscana con la UilTuCS Toscana e le altre organizzazioni sindacali, la direzione del centro Carrefour e i rappresentanti della futura proprietà, per discutere i vari aspetti del passaggio. Soprattutto i termini della cassa integrazione. “La situazione verrà costantemente monitorata- assicura Annamaria Torracchi, funzionaria della UilTuCS Toscana-Area Firenze – al fine di garantire la tutela dei lavoratori e delle lavoratrici impiegati nel punto vendita”.