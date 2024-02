“Ultima generazione”, la “Venere” di Botticelli agli Uffizi ricoperta con foto dell’alluvione a Campi Bisenzio

FIRENZE – Nuovo blitz degli attivisti di “Ultima generazione”, tre in questo caso, che oggi pomeriggio, all’interno degli Uffizi, con il fine “dichiarato” di chiedere lo stanziamento di ristori economici al Governo, hanno coperto il vetro posto a protezione della “Nascita di Venere” con otto fotografie relative all’alluvione dello scorso novembre a Campi Bisenzio. Contestualmente hanno esposto uno striscione con la scritta “Fondo riparazione – 20 miliardi per riparare ai danni delle catastrofi climatiche”, firmato appunto “Ultima generazione”. I militari della Stazione Carabinieri Firenze Uffizi, intervenuti sul posto, hanno identificato e successivamente denunciato in stato di libertà tre cittadini italiani, di età ricompresa fra 31 e 33 anni per i reati di riunione in luogo pubblico non preavvisata e interruzione di un pubblico servizio. Per fortuna senza arrecare alcun danno a cose e persone, né tanto meno alle opere d’arte.