Ultima sera con l'”E… state a Campi”. Musica e acquisti a prezzi di convenienza con lo “Sbaracco”

CAMPI BISENZIO – Ultimo appuntamento oggi, mercoledì 27 luglio, con l’estate campigiana del Centro Commerciale Naturale “Fare Centro Insieme”, l'”E… state a Campi”. Con un’iniziativa particolare e che consentirà a tutti gli associati del CCN di mettere in vendita alcuni dei loro prodotti a prezzo stracciato con lo “Sbaracco” nel centro storico di Campi mentre in piazza Fra Ristoro la protagonista sarà la musica con DanteGatti Matti – cantautorato Rock Pop per una serata all’insegna del divertimento e dello shopping.

“L’estate sta andando un po’ meglio del periodo invernale”: sono queste le prime considerazioni che Fabio Mugnaioni, che insieme alla sorella Giulia ha aperto da un anno il negozio di abbigliamento “Il gatto e la volpe” in piazza Fra Ristoro, anche loro freschi di iscrizione al CCN “Fare Centro Insieme”. E questo, aggiunge, “nonostante le molteplici difficoltà legate prima al ritorno del Covid e poi allo scoppio della guerra, un “combinato” che, in pratica, è come se ci avesse impedito di poter fare i saldi invernali. Se poi vogliamo fare un confronto con i periodi estivi degli anni passati, per noi risulta difficile poterlo fare perché siamo aperti da poco meno di un anno. Certo, il momento è complicato e più eventi ci sono, meglio è per tutti. Così come tutti insieme possiamo dare il nostro contributo per migliorare ulteriormente le offerte che vengono proposte collettivamente”.

Da un’apertura recente come quella di Fabio e Giulia a un’attività storica nel centro di Campi come l’Ottica Galli: “Innanzitutto – dice Andrea Galli – mi preme mettere in risalto il grande impegno del CCN “Fare Centro Insieme” che fa davvero di tutto per mantenere vivo il centro di Campi, anche in una fase storica difficile come quella che stiamo vivendo. Purtroppo, ma la mia è una riflessione più di carattere generale, non ci sono più i “mercoledì di tanti anni fa” quando a Campi c’era il mondo. Questo anche perché, guardando indietro, probabilmente l’anno scorso la gente aveva più voglia di uscire e di spendere dopo tutto quello che avevamo passato mentre quest’anno la crisi che stiamo vivendo, anche a livello internazionale, con tante incertezze per il futuro, ha un po’ frenato chi magari veniva in centro per fare qualche acquisto perché adesso ci sono altre priorità”.