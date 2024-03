Ultimi giorni per iscriversi alla quarta edizione di Radioscuola: il primo corso a Firenze per imparare a fare radio e podcast

FIRENZE – Sono ancora aperte le iscrizioni per la quarta edizione di Radioscuola. Il corso, nato da un’intuizione vincente dell’imprenditore Leonardo Liuzzi, si configura a oggi come la prima scuola in Toscana e tra le più importanti realtà in Italia per la formazione di nuovi talenti radiofonici, con un approccio didattico originale e multidisciplinare. Il corso, della […]

FIRENZE – Sono ancora aperte le iscrizioni per la quarta edizione di Radioscuola. Il corso, nato da un’intuizione vincente dell’imprenditore Leonardo Liuzzi, si configura a oggi come la prima scuola in Toscana e tra le più importanti realtà in Italia per la formazione di nuovi talenti radiofonici, con un approccio didattico originale e multidisciplinare. Il corso, della durata di 120 ore, si svolgerà ogni sabato a Firenze in aule allestite con gli strumenti del mestiere, per permettere agli studenti di mettere in pratica immediatamente tutto quello che viene trattato durante le lezioni. Confermata anche la collaborazione con Controradio Firenze, emittente storica del territorio che ospiterà la seconda parte delle lezioni nei propri studi, dando l’opportunità agli iscritti di vivere una vera e propria esperienza sul campo.

Caposaldo dell’offerta formativa, il metodo “Learn by doing”, un approccio prevalentemente pratico che ha come scopo quello di confrontarsi con tutti gli aspetti più importanti del lavoro in radio. Speaking, conduzione, giornalismo radiofonico e regia sono solo alcune delle aree di studio, affrontate insieme a docenti professionisti del settore del calibro di Giovanni Barbasso, Fabio Crescioli, Benedetto Ferrara, Luca Lari e Andrea Vignolini, pronti a trasmettere tutti gli strumenti necessari per fare della radio il proprio mestiere. Al termine del percorso di studi studenti e studentesse avranno l’opportunità di realizzare il proprio portfolio professionale, strumento indispensabile per proporsi alle emittenti radiofoniche. Inoltre, l’ultima parte del corso è dedicata al project work finale, biglietto da visita della propria esperienza formativa e professionale. L’obiettivo del project work di Radioscuola, infatti, è realizzare la “puntata zero” di una nuova trasmissione radiofonica, interamente curata dagli studenti in gruppi di lavoro, dalla scrittura dei contenuti alla conduzione.

“Radioscuola è stata un’esperienza travolgente. – afferma Mattia, uno degli studenti dell’ultima edizione di Radioscuola – Ho conosciuto bellissime persone e ho scoperto aspetti del mondo della radio che prima mi erano sconosciuti.” L’approccio multidisciplinare della didattica ha permesso, infatti, agli studenti sia di mettersi alla prova sul campo con esercitazioni in studio di registrazione e esercizi mirati sia di conoscere la storia della radio dalle sue origini, per comprendere come tutto è iniziato e come si è evoluto. Non mancano, infine, le agevolazioni economiche e le borse di studio, offerte da soggetti e istituzioni private, volte a permettere a giovani motivati ma con limitate possibilità economiche di affrontare un percorso di studio specialistico e qualificante. Alla borsa di studio a copertura totale dedicata al giornalista Emiliano Liuzzi, si aggiungono le borse di studio a copertura parziale offerte dai partner di Radioscuola. Per partecipare alla selezione delle borse di studio è necessario inviare via e-mail a info@radioscuola.com: modulo di richiesta scaricabile dal sito web ufficiale,

curriculum vitae aggiornato, video o audio di presentazione di massimo 90 secondi (formati mp3/mp4) che spieghi le motivazioni che hanno spinto la/il richiedente a candidarsi. Tutte le informazioni sono disponibili sul sito di Radioscuola www.radioscuola.com. Per informazioni info@radioscuola.com – 335 1385633.