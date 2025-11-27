Ultimo giorno da sindaco di Falchi. Da domani tutte le funzioni andranno alla vicesindaca Pecchioli

SESTO FIORENTINO – Ultimo giorno oggi 27 novembre da sindaco di Sesto Fiorentino per Lorenzo Falchi. Nella seduta odierna convocata per le 15 il Consiglio comunale delibererà infatti la decadenza da primo cittadino in seguito all’elezione a consigliere regionale. Come previsto dalla normativa, le funzioni di sindaco saranno assunte dalla vicesindaca Claudia Pecchioli che le eserciterà fino alle elezioni amministrative della prossima primavera. Fino ad allora resteranno in carica sia la Giunta che il Consiglio comunale con pienezza di poteri. “Si concludono con oggi quasi dieci anni molto importanti, in cui ho avuto l’opportunità e il dono di poter servire la mia città, Sesto Fiorentino – dice Falchi – Non è facile trovare parole sufficienti per esprimere l’emozione e la gratitudine verso la nostra comunità, verso tutte le persone che mi hanno accompagnato in questo lungo percorso, condividendo responsabilità nelle istituzioni, con parole di sostegno o di critica, indispensabile per crescere e migliorarsi. In questi anni abbiamo vinto una battaglia fondamentale per il nostro territorio, quella contro l’inceneritore, e abbiamo impedito con una opposizione seria e condivisa la realizzazione della nuova pista dell’aeroporto. Quest’ultima battaglia, purtroppo, non si è ancora conclusa, ma sono certo che ancora una volta prevarranno gli interessi del nostro territorio e un’idea di sviluppo alternativa e lungimirante”.

“Ho guidato una comunità di donne e uomini coesa e forte, un comunità in cui si vive bene, una comunità attenta e solidale che non lascia indietro nessuno – prosegue – Passo il testimone alla vicesindaca Claudia Pecchioli e a tutta la giunta comunale che, insieme al consiglio, resteranno in carica fino alle prossime elezioni. A loro faccio i migliori auguri, certo che sapranno interpretare fino in fondo il nostro programma, ultimando i tanti progetti avviati in questi anni con l’obiettivo di migliorare la nostra città e le prospettive di chi l’ha scelta per vivere, per studiare, per lavorare”. “Un ringraziamento particolare – dice ancora Falchi – lo voglio rivolgere a tutte le lavoratrici e i lavoratori del nostro comune. Se la nostra città è ai massimi livelli per quanto riguarda i servizi e la capacità di riposta a esigenze sempre nuove è prima di tutto grazie alle competenze e alle professionalità che ogni giorno mettono al servizio della comunità. A tutti loro e a tutte le persone che hanno contribuito a questi anni meravigliosi va un grazie di cuore per quello che abbiamo fatto e per quello che, con ruoli diversi, continueremo a fare ancora per la nostra Sesto”.