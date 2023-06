Ultimo giorno di apertura per “La botteghina”. “Più che un negozio, un luogo di incontro”, il grazie di alcune clienti

SIGNA – Ultimo giorno di apertura quello di oggi, venerdì 30 giugno, per “La botteghina” di piazza don Pollai a San Mauro a Signa. Negozio che mamma e figlia, Paola Civilini e Martina Pancani, avevano aperto nel maggio del 2020 sfidando anche il Covid e che dopo tre anni cessa l’attività. Più che un negozio, un luogo di incontro per tante mamme della zona che, con i loro bambini, frequentavano “La botteghina”. Per questo, come ci hanno scritto alcune di loro, “ci tengono a ringraziarle augurando loro un sincero in bocca al lupo per il futuro”.