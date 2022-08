“Umanità in conflitto”: per parlarne c’è un incontro di Forza Italia a Calenzano

CALENZANO – “Umanità in conflitto”: questo il tema dell’incontro in programma dopo domani, mercoledì 31 agosto, con inizio alle 17 presso il ristorante Carmagnini del ‘500. Un incontro organizzato da Forza Italia, come ribadito dalla coordinatrice comunale Elisa Lotti, al quale parteciperanno come relatori Paolo Zemella e Fabio Fedeli. Zemella, che è stato generale della […]

CALENZANO – “Umanità in conflitto”: questo il tema dell’incontro in programma dopo domani, mercoledì 31 agosto, con inizio alle 17 presso il ristorante Carmagnini del ‘500. Un incontro organizzato da Forza Italia, come ribadito dalla coordinatrice comunale Elisa Lotti, al quale parteciperanno come relatori Paolo Zemella e Fabio Fedeli. Zemella, che è stato generale della Brigata Folgore e ha partecipato a varie missioni internazionali per conto di UE, Onu e Nato, affronterà il tema “Il diritto internazionale umanitario nei conflitti armati”, “particolarmente pertinente – spiega Lotti – all’attuale situazione”. Fedeli, invece, è primo capitano psicologo militare ausiliario delle forze armate, e parlerà della sua recente missione in sede civile in Ucraina per l’elaborazione di un progetto di supporto e formazione psicosociale alla popolazione sofferente per lo stato di conflitto. Seguirà dibattito. Insieme a loro anche il coordinatore provinciale di Forza Italia, Paolo Giovannini, e il senatore di Forza Italia, Massimo Mallegni.