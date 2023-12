Un aiuto essenziale per Campi Bisenzio: il “Centro di ascolto straordinario alluvione” della Caritas aperto fino al 23 dicembre

CAMPI BISENZIO – Resterà aperto fino al 23 dicembre il Centro di ascolto della Caritas diocesana pronto ad accogliere tutti i cittadini colpiti dall’alluvione. Un “Centro di ascolto straordinario alluvione”, questa la dicitura esatta, dove si forniscono aiuti concreti alla popolazione per la pulizia delle proprie case, ma anche – e soprattutto -per “ascoltare”, nel […]

CAMPI BISENZIO – Resterà aperto fino al 23 dicembre il Centro di ascolto della Caritas diocesana pronto ad accogliere tutti i cittadini colpiti dall’alluvione. Un “Centro di ascolto straordinario alluvione”, questa la dicitura esatta, dove si forniscono aiuti concreti alla popolazione per la pulizia delle proprie case, ma anche – e soprattutto -per “ascoltare”, nel vero senso della parola, e intercettare i bisogni di chi si presenta. In modo da definire concretamente gli interventi necessari e gli aiuti di cui queste persone hanno realmente bisogno. Ospitato presso la parrocchia del Sacro Cuore, in una delle zone di Campi Bisenzio maggiormente danneggiate dall’alluvione di inizio novembre, il Centro nasce dalla collaborazione fra i parroci del Vicariato di Campi, la Caritas diocesana di Firenze e il supporto del team emergenze di Caritas Ambrosiana. Attiva sul territorio anche nei giorni successivi alla piena e dislocata sempre presso il Sacro Cuore (nella foto con l’arcivescovo di Firenze, cardinale Giuseppe Betori, e il parroco, don Massimo Marretti). Quando lo abbiamo visitato, insieme a Luigi Bandini, Lucia e Giusi erano le volontarie arrivate a Campi Bisenzio dalla parrocchia di Santa Caterina a Coverciano per il loro turno di servizio. Il centro, infatti, apre le sue porte ai campigiani il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9 alle 12, il martedì e giovedì dalle 17 alle 19 e il sabato mattina dalle 10 alle 12.

Si può fissare un appuntamento telefonando al numero 335 1825734, inviando una e-mail all’indirizzo segreteria@caritasfirenze.it o presentandosi di persona negli orari di apertura. Nell’appuntamento l’operatore della Caritas raccoglierà le informazioni necessarie relative ai bisogni. Successivamente verrà effettuato un sopralluogo. Tra le varie richieste potrebbero per esempio rientrare la pulizia degli ambienti, la necessità di piccoli interventi nelle abitazioni, lo spostamento di mobili e arredi, l’asciugatura dei muri tramite macchinari specifici (deumidificatori), richieste per elettrodomestici e così via dicendo. “Importante sottolineare – spiegano dal Centro di ascolto – che questo particolare punto di ascolto della Caritas sarà dedicato solo all’ascolto delle problematiche connesse all’alluvione. Per le altre situazioni di difficoltà rimangono operativi i centri di ascolto della Caritas vicariale che continueranno a svolgere il loro consueto servizio alle persone”.