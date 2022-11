Un altro Tir con l'”apparecchiatura” manomessa: la Polizia multa l’autista e gli sequestra la patente

CAMPI BISENZIO – Sorpreso dalla Polizia di Stato di Firenze un camionista campano di 47 anni, che, per “aggiustare” velocità e tempi di guida del suo grosso Tir, ne avrebbe alterato il cronotachigrafo. Sono stati gli agenti della Polizia Stradale di Firenze Nord, che, nella notte dello scorso lunedì, hanno posato la lente d’ingrandimento su un autotreno, partito da Napoli e diretto a Milano con un carico di prodotti alimentari. Analizzando il cronotachigrafo – l’apparecchio in grado di registrare velocità e tempi di guida – gli agenti hanno scoperto delle piccole anomalie sui dati memorizzati e hanno deciso di approfondire l’accertamento. Così, a seguito dell’accurato controllo tecnico, è stato scovato un dispositivo capace di falsare le registrazioni e “ingannare” tutti i dispositivi di sicurezza del veicolo, consentendo all’autista di guidare per un numero di ore superiore a quelle consentite.

Questo con tutte le implicazioni che la riduzione del tempo da dedicare al necessario riposo comporta in termini di diminuzione della sicurezza sia del camionista che degli altri utenti della strada; da qui l’applicazione, a carico dell’autista, di una sanzione amministrativa di 1.732 euro, del ritiro immediato della patente di guida e del sequestro dell’illecito dispositivo. Esserci sempre è il motto delle donne e degli uomini della Polizia di Stato, che garantiscono la loro constante presenza, anche sulle strade della provincia fiorentina, 365 giorni l’anno, come dimostra l’attività della Polizia Stradale di Firenze della sola scorsa settimana: 83 pattuglie, in servizio nelle 24 ore, che hanno rilevato 15 incidenti, di cui 3 con feriti, hanno ritirato 7 patenti e decurtato 637 punti per le 308 le contravvenzioni elevate; tra queste 19 per uso di cellulari alla guida e 6 per guida sotto l’influenza di alcool.