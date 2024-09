Un anno di esposizioni a La Soffitta

SESTO FIORENTINO – Un anno di mostre di pittura, disegno e fotografie, di scoperte e riscoperte artistiche allo Spazio delle arti de La Soffitta di Colonnata. Nell’area artistica della Casa del popolo di piazza Rapisardi, dove è in corso fino a lunedì la mostra del Gruppo fotografico, dal prossimo ottobre prenderà il via una rassegna […]

SESTO FIORENTINO – Un anno di mostre di pittura, disegno e fotografie, di scoperte e riscoperte artistiche allo Spazio delle arti de La Soffitta di Colonnata. Nell’area artistica della Casa del popolo di piazza Rapisardi, dove è in corso fino a lunedì la mostra del Gruppo fotografico, dal prossimo ottobre prenderà il via una rassegna di esposizioni dedicate ad autori locali e non solo.

“In occasione dei sui 64 anni di attività – dice il responsabile de La Soffitta Francesco Mariani – abbiamo deciso di proseguire con un programma di esposizioni tra i più alti e interessanti. In questo spazio le cui caratteristiche sono quelle di portare l’arte in un luogo fuori dagli schemi tradizionali, sono passati grandi artisti e proseguiremo da ottobre con un mese dedicato a Antonio Ciccone. Verranno presentati 70 disegni, opere tra le più significative di questo autore”.

“Primato del Disegno” è il titolo della mostra dal 6 al 31 ottobre dedicata a Ciccone.

Il cartellone delle esposizioni proseguirà a novembre con “Opere – Inedite” una raccolta di lavori di Franco Messina, a gennaio, invece sarà la volta di “Cartoni cianografici ed altro” di Gino Terreni.

Dal 13 al 30 aprile saranno esposte le opere scelte di Anna Ramenghi, mentre chiuderà la rassegna tra settembre e ottobre del prossimo anno “L’arte pittorica” di Maria Rina Giorgi.

Due saranno gli appuntamenti centrali: dal 16 febbraio al 31 marzo l’evento Alto Basso dedicato a Sigmund Lipinsky che presenterà 300 opere fra grafiche, disegni in tre sedi: La Soffitta, lo Spazio Berti e il Gualdo dal titolo “Sogni d’Arcadia” e poi a maggio “Pesca l’arte e mettila da parte” dove con 50 euro si potrà “pescare” una delle molte opere messe a disposizione dalla Soffitta.



“Lo spazio delle Soffitta è unico nel suo genere nell’are della Città Metropolitana – dice l’assessore alla cultura Jacopo Madau – uno spazio artistico all’interno di un contesto popolare come quello della Casa del popolo di Colonnata, e ha dimostrato in questi anni di essere uno spazio essenziale, importante per la cultura non solo locale e proprio per la sua originalità un punto di riferimento per molti artisti”.