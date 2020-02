Un assessorato alla buona occupazione: lo propone Campi a Sinistra

CAMPI BISENZIO – Un assessorato alla buona occupazione. E’ questa la proposta lanciata da Campi a Sinistra e dal suo capo gruppo Lorenzo Ballerini.

“Ancora una crisi, ancora un tavolo con Regione, Rsu e organizzazioni sindacali. Il territorio di Campi Bisenzio, come ormai tutta la Piana, – spiega – conta una crisi lavorativa alla settimana, senza registrare quelle che purtroppo non conosciamo. Grandi, ma anche piccole aziende, talvolta sotto i dieci dipendenti, che ogni giorno sono costrette a chiudere i battenti. Non solo, anche il piccolo commercio, quello di prossimità, che sta attraversando una crisi senza precedenti, complice anche l’apertura di numerosi centri commerciali che da anni stanno stravolgendo l’intero territorio mettendo in ginocchio le piccole attività”. “Negozi del centro storico che continuano a chiudere – continua – e grandi aziende che annunciano la crisi. Solo nelle ultime settimane abbiamo registrato la crisi della Gkn Driveline e in questi giorni l’incontro dei lavoratori della Leonardo Finmeccanica, con Regione e azienda, a causa delle mancate risposte sulle prospettive dello stabilimento. Se è vero che in questi mesi l’amministrazione si è più volte resa disponibile, anche grazie alla nostra sollecitazione, a organizzare incontri fra aziende e sindacati, oltre ad aver avviato un positivo percorso con la quarta commissione, questo non è sufficiente”.

“Non basta, perché i fatti, purtroppo, ci obbligano a uno sforzo più puntuale e capillare. Per questo motivo, come riportato in uno dei punti del nostro programma, riteniamo quanto mai necessario istituire quello che abbiamo definito l’assessorato alla buona occupazione. Un assessorato che possa andare “oltre” il classico compito dell’assessorato allo sviluppo economico, che sia una lente di ingrandimento sul mondo del lavoro, che raccolga le denunce dei lavoratori e delle lavoratrici, che li possa aiutare nelle battaglie per ottenere migliori condizioni di lavoro, che chieda alle grandi Strutture di fare la loro parte attraverso il riassorbimento dei lavoratori in esubero”.

“Ma non solo, – conclude – ovvero un assessorato che possa intervenire e intercettare le crisi prima che sia troppo tardi, che possa agire in prima linea, che riesca a far uscire le crisi dalle aziende. Lo chiediamo da tempo, crediamo sia quanto mai necessario in questo momento di profonda crisi per l’intero territorio”.