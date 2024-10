“Un autunno da sfogliare”: tornano i pomeriggi d’autore con letture e presentazioni di libri

CARMIGNANO – Con l’autunno torna la rassegna “Pomeriggi d’autore”, promossa dal Comune di Carmignano, con letture e presentazione di libri per lettori senior. La seconda edizione, nell’ambito di “Un autunno da sfogliare”, il progetto coordinato dalla biblioteca Lazzerini di Prato per il patto regionale e intercomunale per la lettura, prenderà il via sabato 5 ottobre, […]

CARMIGNANO – Con l’autunno torna la rassegna “Pomeriggi d’autore”, promossa dal Comune di Carmignano, con letture e presentazione di libri per lettori senior. La seconda edizione, nell’ambito di “Un autunno da sfogliare”, il progetto coordinato dalla biblioteca Lazzerini di Prato per il patto regionale e intercomunale per la lettura, prenderà il via sabato 5 ottobre, con gli incontri, a ingresso libero fino ad esaurimento dei posti, che si svolgeranno nella biblioteca comunale Aldo Palazzeschi di Seano (via Carlo Emilio Gadda, 27/29), aperta da ottobre a novembre tutti i sabato pomeriggio, dalle 14 alle 19, e allo Spazio Giovani di Comeana (piazza Cesare Battisti, 17).

Sabato 5 ottobre (alle 18.30), biblioteca comunale “Palazzeschi”, “Che cos’è la libroterapia: prendiamoci cura di noi stessi attraverso i libri”: incontro di presentazione con la dottoressa Linda Savelli, psicologa e dottore in tecniche psicologiche servizi alla persona e alla comunità, a cura dell’associazione Lo Schicco di Grano di Firenze; lunedì 7 ottobre (alle 17.30), biblioteca comunale, presentazione del libro “Lo scaldacuore. Il mio primo bel ricordo: 100 personaggi noti e meno noti raccontano” di Paola Scarsi: incontro con l’autrice a cura di Teresa Ramunno, referente territoriale della Libera università dell’Autobiografia (Lua), e di Mariella Pavani, formatrice Lua; sabato 16 novembre (alle 17.30), Spazio Giovani, presentazione del libro “C-Attivi” di Sandro Capra: incontro con l’autore in dialogo con l’assessore alla cultura Maria Cristina Monni; sabato 7 dicembre (alle 17.30), biblioteca comunale Palazzeschi presentazione del libro “Il ventre si fa luce. La vita di Anna, madre di Maria” di Carla Babudri: incontro con l’autrice in dialogo con l’assessore alla cultura Maria Cristina Monni. Info: 055 8705520, bibliotecapalazzeschi@comune.carmignano.po.it.