Un bando per chiedere contributi per l’emergenza Covid-19

CALENZANO – In arrivo contributi per chi si trova in difficoltà a causa dell’emergenza sanitaria. Si tratta di uno stanziamento del governo che sarà destinato a coprire le morosità di Tari e mensa scolastica. I contributi sono riservati agli utenti in carico ai servizi sociali, che hanno già in essere progetti di inclusione sociale.

Il bando rimarrà aperto dal 1 al 20 ottobre e riguarda la morosità per la TARI 2020 e acconto 2021 e per la mensa scolastica per gli anni 2019/2020 e 2020/2021. Info e modulistica sul sito del Comune. Link https://www.comune.calenzano.fi.it/action%3Ac_b406%3Acontributo.morosita.tari.mensa

Chi si trova in una condizione di difficoltà economica si può contattare il servizio sociale, per presentare la propria situazione e capire quali strumenti ci sono per il sostegno nel caso specifico del singolo utente. Contatti del segretariato sociale: 055 6930269 dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 14.