Un “bonus” anche per lo sport: lo chiede il consigliere della Lega Baratti

CALENZANO – Un bonus anche per lo sport: è quanto chiede il capo gruppo della Lega Daniele Baratti. “Ad oggi infatti, dopo un confronto con gli uffici, non abbiamo notizie del bonus sport 2022/2023 – si legge in una nota di Baratti – Tale contributo, al fine di valorizzare ed incentivare la pratica di attività sportiva dei giovanissimi residenti sul territorio comunale, sarà utile per aiutare le famiglie a sostenere parte dei costi riguardanti la stagione sportiva da settembre 2022 a giugno 2023. Il Covid per due anni ha messo a dura prova atleti e società sportive e le famiglie hanno visto quanto lo sport abbia un ruolo importante sul benessere fisico e mentale dei ragazzi senza dimenticare la sua straordinaria inclusività. Fare movimento sin da piccoli genera una forma mentis, insegna la disciplina e cos’è il lavoro di gruppo soprattutto a chi fa uno sport di squadra. Per questo invitiamo l’amministrazione a riconfermare il bonus per dare una risposta al momento di protratta crisi economica che, finita la fase acuta della pandemia da Covid-19, ha accentuato lo stato di deprivazione di numerose famiglie del territorio, le quali incontrano crescenti difficoltà nel far fronte a spese considerate non di prima necessità, quali l’attività sportiva di bambini e ragazzi nella fase della ripartenza”.