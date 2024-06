Un campo da calcetto con il nome di Davide Astori: sabato 29 l’inaugurazione al circolo Mcl Il Gorinello

CAMPI BISENZIO – La data non è stata scelta a caso ed è ricca di significati: domani, infatti, sabato 29 giugno è il giorno più importante per la Festa dei Patroni in pieno corso di svolgimento (si concluderà il 3 luglio) e organizzata dal circolo Mcl Il Gorinello. Festa arrivata quest’anno alla sua edizione numero 50 e che è partita davvero con il piede giusto, ovvero con tante presenze tutte le sere, nonostante il rinvio forzato dei primi giorni a causa del maltempo. E domani, alle 16, giorno appunto dei Santi Patroni Pietro e Paolo, è in programma l’inaugurazione del nuovo campo da calcetto intitolato al “capitano per sempre” della Fiorentina, Davide Astori, realizzato all’interno del circolo di San Piero a Ponti. “Nato per dare un luogo protetto e curato, a ingresso gratuito, a tutti i bambini e ragazzi che vorranno usufruire di questo spazio per “rincorrere un pallone”, – spiegano dal circolo – il campo è in erba e dotato di porte regolamentari e rete di protezione su tutti i lati. Un risultato che ci riempie di orgoglio e che è stato possibile raggiungere unicamente grazie alle tante donazioni di privati e aziende che ci hanno sostenuto in questa idea ambiziosa e in cui abbiamo creduto da subito, anche per la persona speciale a cui è stato intitolato. A tutti loro va il nostro grazie”.