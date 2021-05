Un canestro per Leonardo: inaugurato il campo da basket vicino al Palazzetto dello sport

LASTRA A SIGNA – E’ uno degli interventi su cui l’amministrazione comunale di Lastra a Signa ha deciso di puntare in modo “consistente”. Soprattutto dal punto di vista umano. E’ stato infatti inaugurato questa mattina “con tanta emozione”, come ha scritto il sindaco Angela Bagni sulla sua pagina Facebook, insieme al fratello Michele, alla famiglia, […]

LASTRA A SIGNA – E’ uno degli interventi su cui l’amministrazione comunale di Lastra a Signa ha deciso di puntare in modo “consistente”. Soprattutto dal punto di vista umano. E’ stato infatti inaugurato questa mattina “con tanta emozione”, come ha scritto il sindaco Angela Bagni sulla sua pagina Facebook, insieme al fratello Michele, alla famiglia, agli amici e alle istituzioni, il campo di basket nella zona del Palazzetto dello sport intitolato alla memoria di Leonardo Bellomo. “Leonardo – scrive ancora il sindaco – ci ha lasciati nel 2018 all’età di 16 anni e il progetto del campo nacque su spinta della sua famiglia visto che Leonardo aveva sempre desiderato uno spazio aperto per poter giocare a basket in libertà con gli amici. Da subito ci è sembrata una bellissima idea, condivisa e sostenuta anche attraverso raccolte fondi che hanno permesso di realizzare in breve tempo il sogno di Leonardo”.

“Leonardo aveva iniziato a giocare a basket nel 2013 e si era appassionato subito a questo sport, – aveva detto nel febbraio scorso Giulia, la mamma – nel periodo della malattia il basket è stato per lui motivo di stimolo e punto di riferimento importante. Quando purtroppo se n’è andato abbiamo pensato subito a un’iniziativa non soltanto in suo ricordo, ma che fosse anche una bella opportunità per i giovani del territorio. Da qui l’idea del campo da basket”. E quello di stamani è stato davvero un bel canestro per ricordare e onorare un ragazzo che ci ha lasciati troppo presto.