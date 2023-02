Un Carnevale “alternativo”, è quello al Museo archeologico di Gonfienti. Per riscoprire anche gli Etruschi

CAMPI BISENZIO – Un Carnevale “alternativo”. Per grandi e piccoli. E’ quello in programma al Museo archeologico di Gonfienti il prossimo fine settimana. Sabato 18 febbraio l’archeologa illustrerà infatti come si svolgeva un banchetto ai tempi degli Etruschi osservando i reperti rinvenuti a Gonfienti. Domenica 19, invece, è in programma una visita adatta alle famiglie […]

CAMPI BISENZIO – Un Carnevale “alternativo”. Per grandi e piccoli. E’ quello in programma al Museo archeologico di Gonfienti il prossimo fine settimana. Sabato 18 febbraio l’archeologa illustrerà infatti come si svolgeva un banchetto ai tempi degli Etruschi osservando i reperti rinvenuti a Gonfienti. Domenica 19, invece, è in programma una visita adatta alle famiglie con bambini che per l’occasione potranno partecipare mascherati. Nuova opportunità di visita per adulti anche il 26 febbraio sempre guidati dall’archeologa (l’inizio delle visite è sempre alle 16). Per costi e ulteriori informazioni www.museogonfienti.it – Prenotazione necessaria il giorno precedente all’indirizzo e-mail info@museogonfienti.it lasciando un recapito telefonico per conferma oppure telefonare al numero 0558959701 in orario di apertura (mercoledì 9-13, giovedì 9-13 e 15-18, venerdì 9-13, sabato 15-18, domenica 10-13 e 15-18).