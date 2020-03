Un caso a Campi, il sindaco Fossi: “A lui gli auguri di pronta guarigione da parte di tutta l’amministrazione”

CAMPI BISENZIO – Come riportato in altro articolo, anche a Campi si è registrato un caso di positività al Covid-19. Sulla vicenda è intervenuto il sindaco Emiliano Fossi:”Abbiamo notizia ufficiale dalla Asl che un uomo di 56 anni di Campi Bisenzio è risultato positivo al Covid-19. La persona è in buone condizioni e in isolamento presso il proprio domicilio con sorveglianza attiva del medico di medicina generale e del dipartimento di prevenzione. Alla persona, che fa parte dello staff della Fiorentina Calcio, va il più grande augurio di buona guarigione mio e di tutta l’amministrazione comunale. Rinnovo a tutti l’invito a tenere comportamenti scrupolosi nella vostra quotidianità, restando a casa il più possibile e uscendo solo per le esigenze insopprimibili. Non si scherza”.