Un caso di Dengue a Campi Bisenzio: ordinanza del sindaco per interventi di disinfestazione contro la zanzara tigre

CAMPI BISENZIO – Il sindaco Andrea Tagliaferri, su indicazione della Asl Toscana Centro, ha firmato un’ordinanza contingibile e urgente per per emergenza sanitaria dovuta al virus Chikungunya, trasmesso dalla zanzara tigre (Aedes albopictus). Il provvedimento si è reso necessario dopo la comunicazione da parte dell’Azienda Sanitaria considerato che “soggetti affetti da Chikungunya virus, importati da stato estero, hanno soggiornato e/o lavorato in edifici ubicati nel Comune di Campi Bisenzio. In base alle linee guida previste dal Piano regionale di sorveglianza delle arbovirosi, è stato disposto l’avvio di interventi adulticidi, larvicidi e di eliminazione dei potenziali focolai larvali. L’obiettivo è quello di abbattere tempestivamente la densità della popolazione di zanzare vettori, riducendo anche il rischio, seppur remoto, di una possibile trasmissione autoctona del virus”.

Il provvedimento, in attuazione delle misure previste dal Piano regionale di sorveglianza delle arbovirosi, prevede la disinfestazione dell’area da effettuarsi su suolo pubblico e all’interno delle proprietà private; la ricerca e l’eliminazione dei focolai larvali peri-domestici, attraverso ispezioni “porta a porta” delle abitazioni comprese nell’area indicata, al fine di prevenire la diffusione della zanzara tigre. Le zone interessate dagli interventi, comprensive delle aree pubbliche e delle aree private e verdi di pertinenza delle abitazioni, si concentrano in via Ippolito Nievo e via Mammoli. La popolazione sarà preventivamente avvisata dall’igiene pubblica con cartelli affissi nelle zone interessate dalla disinfestazione e con interventi di informazione diretta porta a porta. L’ordinanza ha validità fino alla conclusione dei trattamenti, che potranno subire variazioni in caso di pioggia e saranno rinviati al primo giorno utile. Obiettivo dei trattamenti di disinfestazione è di abbattere la densità delle zanzare nei luoghi frequentati dai casi. “L’amministrazione comunale invita inoltre la cittadinanza a seguire scrupolosamente le indicazioni contenute nell’ordinanza, di permettere l’accesso degli addetti alla disinfestazione e di attenersi a quanto indicato dagli addetti. L’intervento, a carattere precauzionale, si inserisce nell’ambito delle misure previste per la tutela della salute pubblica”.