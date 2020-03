Un caso di positività alla Rsa di Capalle, Gandola e Caruso (FI): “Il tampone sia fatto a tutti gli ospiti”

CAMPI BISENZIO – Un caso di positività al Covid-19 all’interno della Rsa “La Mimosa” di Capalle. Qualcosa, per Forza Italia di Campi Bisenzio, di “prevedibile”. “Proprio stamani – dice il capo gruppo Paolo Gandola – chiedevo, in qualità di Consigliere metropolitano, che fossero adottati protocolli più stringenti sul tema, ma la situazione è ormai fuori controllo e lo dimostrano anche le dichiarazioni fatte dai rappresentanti sindacali degli operatori che lavorano nelle residenze per anziani e disabili del nostro territorio”. “Adesso – aggiunge Angelo-Victor Caruso, coordinatore di Forza Italia a Campi Bisenzio – chiediamo immediatamente alle autorità sanitarie, locali e regionali, di rendere pubblico l’intera dotazione e fornitura a disposizione del personale di ciascuna residenza per anziani, senza rimbalzi di competenze tra gestori e proprietari della struttura, in modo tale che i familiari delle persone ricoverate possano avere contezza dell’organizzazione interna di ciascuna struttura. Inoltre, chiediamo l’attivazione immediata di controlli con tamponi su tutti gli anziani ospiti presso la struttura di Capalle e su tutti i dipendenti e operatori che prestano il loro servizio presso la residenza di via Marconi. Anche su questo punto, chiediamo chiarezza entro poche ore, con la comunicazione di tutti i risultati dei tamponi effettuati, affinché si diano tutte le informazioni del caso escludendo ripercussioni ben peggiori. Il sistema di gestione e di protezione all’interno delle Rsa è palese abbia fallito, cosi come gli eventuali protocolli che erano stati adottati”.