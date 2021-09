Un Centro Giovani al circolo Arci La Costituzione di Quinto Basso

SESTO FIORENTINO – Sarà inaugurato venerdì 10 settembre alle 17 al circolo Arci La Costituzione a Quinto Basso lo Spazio Immagine, un luogo per i ragazzi gestito dalla cooperativa ConVoi, già attiva da anni sul territorio, in collaborazione con il Comune, nel contesto del progetto “Diritto di transito” promosso dal consorzio Arché di Siena e […]

SESTO FIORENTINO – Sarà inaugurato venerdì 10 settembre alle 17 al circolo Arci La Costituzione a Quinto Basso lo Spazio Immagine, un luogo per i ragazzi gestito dalla cooperativa ConVoi, già attiva da anni sul territorio, in collaborazione con il Comune, nel contesto del progetto “Diritto di transito” promosso dal consorzio Arché di Siena e selezionato da “Con i Bambini” nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile.

A disegnare e decorare lo spazio saranno gli stessi giovani. La cooperativa infatti ha lanciato un “graffiti contest” per street artist (inviare candidature e bozzetti all’indirizzo email: dirittoditrasitosesto@gmail.com): i vincitori, durante la serata inaugurale, dipingeranno le pareti del cortile del circolo che ospita il centro giovani con graffiti dedicati al tema dell’aggregazione sociale.

“Il nostro obiettivo è fornire un luogo di aggregazione libera e sicura, in cui ognuno possa esprimersi liberamente – spiega la referente della cooperativa ConVoi Ilaria Tarocchi – Non vogliamo dare un pacchetto di attività preconfezionate, scelte a tavolino, ma crearle su misura per i ragazzi, in base alle loro esigenze, dialogando insieme”.

Il circolo Arci ha messo a disposizione i locali per il Centro Giovani e qui si troverà anche una play station, passione comune a molti adolescenti. “L’esigenza di stare insieme con la pandemia è aumentata, – dice Tarocchi – ma spesso notiamo che i ragazzi sono in difficoltà: sono più spenti, hanno meno interessi, sono più soli con se stessi anche nel gruppo”. All’inaugurazione è stata coinvolta anche la cooperativa Cat, sono previsti interventi istituzionali e uno spettacolo open mic.