Un centro servizi nel Parco del Neto: approvato il progetto esecutivo

CALENZANO – Approvato dalla giunta comunale il progetto esecutivo del centro servizi del parco del Neto. L’intervento, dall’importo complessivo di 640.000 euro, sarà finanziato con fondi Pnrr (missione 5, componente 2). Il progetto è stato adeguato, rispetto al definitivo, alle caratteristiche richieste dalla progettazione in ambito Pnrr, come alcuni requisiti energetici e ambientali, oltre alla revisione dei prezzi secondo il tariffario aggiornato. I tempi per la realizzazione, una volta aggiudicata la gara all’impresa, è di 180 giorni. Il progetto era già stato autorizzato dalla Soprintendenza sia dal punto di vista del vincolo ambientale che monumentale visto il contesto di grande pregio naturalistico e storico in cui il centro servizi sarà realizzato.

Il centro servizi si compone di tre parti, una sala polifunzionale, bar/ristoro e servizi igienici, riunificati dai segni omogenei della copertura e del solaio. I tre ambienti misurano circa 46 metri quadrati (sala polifunzionale), circa 26 metri quadrati (punto ristoro) e circa 21 metri quadrati (servizi igienici). Sul fronte nord è predisposta una rampa, per favorire l’accesso al centro servizi delle persone con ridotte capacità motorie. Il rivestimento esterno delle pareti si caratterizzerà per la presenza di listelli verticali tipo legno di larice, in modo da essere ben inserito nel contesto del parco. La guardiania invece si prefigura come un corpo rettangolare formato da due ambienti, tra cui i servizi igienici, ed una pergola sul lato sud-est, che permetterà la sosta e il riparo anche in caso di maltempo. Le aperture e le finestre sono schermate da brise-soleil verticali in listelli tipo legno di larice come il centro servizi.