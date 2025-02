Un concerto al cinema La Compagnia per festeggiare i 200 anni della Filarmonica Giuseppe Verdi

SIGNA – La Filarmonica Giuseppe Verdi di Signa festeggia i 200 anni di vita. E lo fa con un concerto, che è stato presentato questa mattina durante a palazzo del Pegaso alla presenza della consigliera membro dell’Ufficio di presidenza Federica Fratoni, del consigliere regionale Fausto Merlotti, del sindaco di Signa Giampiero Fossi, del vicepresidente della Filarmonica Gabriele Nardoni e di Graziano Bertieri per la Pro loco di Signa. Lo spettacolo, dal titolo “Dal cuore di Signa: 200 anni di musica – La storia della Filarmonica Giuseppe Verdi raccontata”, è in programma domenica prossima 16 febbraio alle 18.30 al cinema teatro “La Compagnia”, in via Cavour 50/r a Firenze. Direttore Stefano Mangini, narratrice Damaris Sirri, regia Gabriele Nardoni. L’ingresso è a offerta libera, il ricavato sarà devoluto ai progetti scolastici della scuola di musica della Filarmonica.

Federica Fratoni ha sottolineato la soddisfazione di ospitare l’appuntamento. “Vogliamo essere la casa dei Comuni e rappresentare la Toscana che si articola in tante realtà di valore come questa” ha detto. “Il traguardo dei 200 anni della Filarmonica è incredibile, proietta un messaggio di valore anche per il futuro, trasmettendo ai giovani il linguaggio della musica e proponendosi come strumento di socializzazione” ha aggiunto. “La Filarmonica è una delle realtà più vive del territorio, – ha detto il sindaco Fossi – la storia di Signa è stata fatta dalle tante attività produttive del territorio ma anche dal forte volontariato di tante associazioni che coinvolgono i cittadini e soprattutto i giovani”. Proprio per l’importanza che questa esperienza di associazionismo ha assunto, è stata concessa recentemente una nuova sede nel centro del paese. Fausto Merlotti ha ripercorso la storia della Filarmonica, che ha visto un’interruzione di attività dopo la fine della seconda guerra mondiale per poi riprendere a pieno ritmo negli anni Ottanta. “Anche in questo appuntamento si dimostra come non si voglia solo celebrare ma progettare, guardare al futuro, proseguire in attività che coinvolgono e appassionano tantissimi giovani e giovanissimi” ha detto.

Gabriele Nardoni ha ricordato che “lo scopo dell’associazione è quello di portare la cultura musicale ai giovani ma più in generale a tutta la popolazione. I nostri progetti sono tutti all’insegna dell’inclusività, offerti sempre gratuitamente”. Graziano Bertieri ha ribadito come il lavoro tra la Filarmonica e la proloco sia sempre condotto in accordo e con reciproca collaborazione, allo scopo di coinvolgere il maggior numero possibile di cittadini. Non a caso lo spettacolo di domenica prossima, che vedrà come protagonista l’attrice Damaris Sirri, non coinvolgerà solo la Filarmonica, ma anche diverse realtà associative del territorio. Parteciperanno il coro “Caos Armonico” di Signa, il coro “Cantantutticant’anchio” (associazione culturale Incontri), e tutti gli allievi della Filarmonica, che suoneranno strumenti a fiato e non. Tra i progetti che la Filarmonica ha avviato, un progetto di orchestra d’archi, mettendo a disposizione degli strumenti musicali gratuitamente. Inoltre in collaborazione con Adra Italia, Onlus umanitaria, e il Comune di Signa, la Filarmonica sta portando avanti il progetto “Voci a più colori”, un coro di voci bianche dedicato all’integrazione culturale. Il progetto, totalmente gratuito, vuole abbattere le barriere culturali e dare a tutti l’opportunità di partecipare. È rivolto a bambini dai 7 ai 12 anni.