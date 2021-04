Un concorso e una raccolta di elaborati artistici alla Sala San Sebastiano

SESTO FIORENTINO – Un concorso letterario e una raccolta di elaborati artistici: è quanto propone la Sala San Sebastiano. Il nuovo progetto nasce dopo il lungo anno di pandemia che ha bloccato tutti gli eventi come i pomeriggi letterari e gli incontri pubblici. “Il progetto – spiega in una nota il direttivo di San Sebastiano […]

SESTO FIORENTINO – Un concorso letterario e una raccolta di elaborati artistici: è quanto propone la Sala San Sebastiano. Il nuovo progetto nasce dopo il lungo anno di pandemia che ha bloccato tutti gli eventi come i pomeriggi letterari e gli incontri pubblici.

“Il progetto – spiega in una nota il direttivo di San Sebastiano – consiste nel creare una raccolta di opere da inserire in tre volumi ben distinti e separati tra di loro. Un primo volume sarà dedicato interamente ai poeti, un secondo volume sarà dedicato ai racconti brevi, mentre un terzo, ospiterà riproduzioni di tutto ciò che riguarda le arti visive: grafica, pittura, collage, fotografia, scultura e varie. Dopo la stampa, ogni volume sarà consegnato ad una giuria esperta del settore, che valuterà i primi tre classificati di ogni disciplina, ai quali verrà consegnato un riconoscimento. Le spese sostenute per la stampa dei libri, la promozione, la premiazione e tutto quello che concerne l’organizzazione, sarà a carico dall’associazione con il sostegno degli sponsor”.

Per partecipare al progetto è richiesto un contributo da parte degli organizzatori. Le iscrizioni sono aperte per tutto il mese di maggio. Per iner informazioni: Fabrizio Finetti al 338.5252537. Pagina Facebook Sala San Sebastiano Centro Espositivo Culturale.