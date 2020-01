Un concorso per lavorare nei Comuni della Piana: 45 i posti disponibili

SIGNA – A dare l’annuncio è stato, in questo caso, il Comune di Signa. Ma si tratta di un bando di concorso pubblico per la copertura di 45 posti (elevabili a 55) a tempo pieno e indeterminato nell’area amministrativo-contabile (categoria C – comparto “Funzioni locali”). In altre parole, un concorso unico che riguarda i Comuni di Sesto Fiorentino (ente capofila), Calenzano, Campi Bisenzio, Scandicci e Signa. La domanda di ammissione al concorso deve essere presentata esclusivamente a mezzo procedura telematica entro le 23:59 del 13 febbraio utilizzando la piattaforma telematica al seguente indirizzo.