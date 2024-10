Un contributo per sostenere l’attività sportiva nelle famiglie in difficoltà: bando del Comune

SIGNA – Il Comune di Signa annuncia la pubblicazione del Bando per l’erogazione di un contributo volto al sostegno dell’attività sportiva per famiglie in difficoltà economica, “un’importante iniziativa – si legge in una nota – volta a sostenere i nuclei familiari signesi e promuovere la partecipazione alle attività sportive dei cittadini, in particolare dei più […]

SIGNA – Il Comune di Signa annuncia la pubblicazione del Bando per l’erogazione di un contributo volto al sostegno dell’attività sportiva per famiglie in difficoltà economica, “un’importante iniziativa – si legge in una nota – volta a sostenere i nuclei familiari signesi e promuovere la partecipazione alle attività sportive dei cittadini, in particolare dei più giovani. Il contributo economico è destinato a coprire parzialmente i costi di iscrizione. Gli interessati dovranno iscriversi a un’attività sportiva dall’uscita del bando (17 ottobre) entro il 31 ottobre e impegnarsi poi a consegnare le relative ricevute all’ufficio entro il 22 novembre.

Il contributo è destinato alle famiglie residenti nel Comune di Signa con figli di età inferiore a 18 anni, che desiderano iscrivere i propri figli ad attività sportive organizzate da associazioni sportive regolarmente costituite (con sede presso uno dei comuni della piana fiorentina). Il contributo potrà essere richiesto da nuclei familiari con un reddito Isee inferiore a 15.000 euro (con previsione di 3 fasce di reddito) ed è destinato al pagamento di quote di iscrizione, tariffe di frequenza o spese per acquisto kit divise. Obiettivi dell’iniziativa “L’obiettivo del bonus sport è quello di favorire l’inclusione e il benessere dei nostri giovani cittadini, incentivando la pratica sportiva e riducendo le barriere economiche che spesso limitano l’accesso allo sport, – ha detto Marcello Quaresima, assessore allo sport del Comune di Signa – con questo contributo, vogliamo promuovere uno stile di vita sano e attivo per tutti i giovani e dare loro l’opportunità di sviluppare competenze motorie, sociali e di squadra”.

Le famiglie interessate possono presentare domanda di accesso al contributo compilando il modulo disponibile sul sito ufficiale del Comune, inviando la richiesta via Pec o recandosi presso il protocollo dell’ente. Scadenze e tempistiche Le domande possono essere presentate fino alle 12.30 dell’8 novembre. Le graduatorie dei beneficiari saranno pubblicate sul sito web del Comune. Per ulteriori informazioni, è possibile contattare il servizio pubblica Istruzione e sport (scuola@comune.signa.fi.it).