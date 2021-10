Un convegno per ricordare Daniela Foscoli. E nel 2022 una borsa di studio per una giovane ricercatrice

CAMPI BISENZIO – La sua scomparsa, lo scorso mese di aprile, aveva provocato tantissima commozione. In tutta Campi Bisenzio. Ma anche nelle tantissime persone che la conoscevano e le erano state vicine. Commozione condivisa per primo dal marito, Stefano Salvi, e dalle figlie. Daniela Foscoli, infatti, molto conosciuta nel nostro Comune per l’impegno costante nel […]

CAMPI BISENZIO – La sua scomparsa, lo scorso mese di aprile, aveva provocato tantissima commozione. In tutta Campi Bisenzio. Ma anche nelle tantissime persone che la conoscevano e le erano state vicine. Commozione condivisa per primo dal marito, Stefano Salvi, e dalle figlie. Daniela Foscoli, infatti, molto conosciuta nel nostro Comune per l’impegno costante nel mondo del volontariato, è scomparsa dopo una breve malattia e da allora, da più parti, era partita la richiesta di ricordarla appena possibile. Quel momento è arrivato, con una data e un appuntamento da segnare sul calendario. Il prossimo 16 ottobre presso l’Auditorium di ChiantiBanca, istituto di credito di cui era dipendente, in piazza Arti e Mestieri 1 a San Casciano Val di Pesa. Con un convegno organizzato da Acto Toscana Onlus, di cui Daniela era socio fondatore e consigliere, sul tema “Tumori ginecologici. Conoscere, prevenire, curare”.

Un convegno di cui ci ha parlato il marito e che si aprirà proprio con il ricordo di Daniela a cura di Acto Toscana (Alleanza contro il tumore ovarico). Convegno che ovviamente è organizzato in collaborazione con ChiantiBanca e che si concluderà con la presentazione di Acto e le proposte del consiglio direttivo. Ma non è finita qui perché per il 2022 è allo studio la prima borsa di studio (da consegnare il 5 maggio, giorno del compleanno di Daniela) per una giovane ricercatrice che per un anno lavorerà ai tumori ginecologici e alle ovaie. Il convegno inizierà alle 9 e chi non potrà essere presente, potrà seguirlo in diretta Facebook sulla pagina https://www.facebook.com/actotoscana