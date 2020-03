Un disegno contro il virus: una pioggia di colori “invade” la Misericordia di Lastra a Signa

LASTRA A SIGNA – Un disegno contro il virus: all’appello lanciato dalla Misericordia di Lastra a Signa rivolto ai bambini del proprio Comune, hanno risposto davvero in tanti. E quelli che pubblichiamo qui di seguito – grazie alla disponibilità della stessa Misericordia – sono una minima parte del materiale arrivato alla sede dell’associazione tramite WhatsApp. Associazione che in questo periodo è stata sempre attiva sul territorio diversificando i vari servizi. La Protezione civile (che è interna alla Misericordia) si sta occupando della vigilanza nei parchi e del servizio di spesa a domicilio per le persone in quarantena. Ma la Misericordia sta continuando ovviamente a effettuare anche i servizi di emergenza e di trasporto ordinario ed è sempre disposizione della comunità: per questo ha attivato un apposito servizio di spesa a domicilio, sia per quanto riguarda gli alimenti, sia per i farmaci che è prenotatile h24 chiamando il centralino al numero 055 8725123. E poi, come già detto in precedenza, c’è la raccolta dei disegni, “un disegno contro il Coronavirus”, indirizzata ai bambini per farli riflettere ed esternare le loro paure. Due, infine, gli aspetti da far emergere: innanzitutto la disponibilità dei volontari, che “stanno tenendo botta”, ognuno in base alle proprie disponibilità, e cercando di coprire i turni mancanti anche nei settori non di loro competenza, perché ci sono persone che non possono salire in ambulanza ma si sono offerte per stare al centralino o fare le consegne a domicilio. E, ultimo ma non ultimo, lo spirito di collaborazione che si è instaurato , anche questo “benzina” essenziale per mandare avanti, in questo periodo più complesso del solito, il motore del volontariato.