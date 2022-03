“Un farmaco per l’Ucraina”: campagna di Croce Rossa e Fedefarma Firenze

FIRENZE – A Firenze sono già circa 100 le farmacie che hanno aderito alla campagna di solidarietà – avviata grazie all’accordo siglato con la Croce Rossa di Firenze e i Farmacisti volontari della protezione civile con il patrocinio dell’Ordine dei farmacisti. I cittadini – e le farmacie stesse – potranno donare scegliendo tra un elenco di farmaci e materiali sanitari concordato con la Croce Rossa Ucraina: saranno poi i farmacisti volontari a riorganizzare i prodotti e catalogarli per poi essere ritirati dalla Croce Rossa ed inviati sugli scenari di guerra. Per evitare sprechi, l’indicazione precisa è quella di donare esclusivamente quanto suggerito nell’elenco presente nelle farmacie aderenti: medicinali di primo soccorso senza obbligo di ricetta, garze, disinfettanti, guanti, e molto altro.

“Il supporto di Federfarma in questa campagna è per noi fondamentale per riuscire realizzare una raccolta di beni ottimamente strutturata”: è il commento di Lorenzo Andreoni, presidente della Croce Rossa Fiorentina, che aggiunge: “Come ormai è noto, la Croce Rossa non ha fatto alcun appello di donazione per beni materiali, ad eccezione dei farmaci. Questi sono infatti una risorsa fondamentale per la gestione della crisi umanitaria nelle zone di guerra e sono anche uno dei pochi prodotti che ha senso trasportare per 2000 chilometri per averli in pronto uso. La preziosa collaborazione delle farmacie e dei farmacisti ci consentirà di operare nella raccolta in modo sicuro e certificato, per far arrivare a destinazione ogni donazione, garantendone la conservazione e la cura in tutti i passaggi del trasporto”.

“Siamo certi che le farmacie di Firenze e provincia faranno la loro parte per la buona riuscita di questa importante iniziativa umanitaria. Confidiamo molto nella generosità dei cittadini e anche in questo contesto la farmacia avrà un ruolo di facilitatore di beneficienza e fratellanza”, conclude Marco Nocentini Mungai, presidente di Federfarma Firenze.